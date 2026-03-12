Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Сенсаційний бомбардир «Реала» визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Сенсаційний бомбардир «Реала» визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів
Федеріко Вальверде став героєм «вершкових»
фото: Reuters

Автор хет-трика в перших матчах 1/8 фіналу турніру не залишив шансів конкурентам

Півзахисник мадридського «Реала» Федеріко Вальверде став найкращим футболістом чергового тижня Ліги чемпіонів 2025/26. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Уругваєць гарантував «вершковим» перемогу над англійським «Манчестер Сіті» (3:0). Хавбек оформив усі три м'ячі мадридців. Спершу він реалізував вихід на голкіпера «містян», потім забив ударом у дальній кут, а на десерт розібрався з Доннаруммою у ближньому бою.

У голосуванні Вальверде випередив трьох конкурентів. Другим став форвард мадридського «Атлетіко» Хуліан Альварес, який дублем та асистом доклався до розгрому лондонського «Тоттнема» (5:2). Третім фінішував нападник французького ПСЖ Хвіча Кварацхелія, який двічі забив і асистувв партнеру в протистоянні з лондонським «Челсі» (5:2). Нарешті четвертим став хавбек мюнхенської «Баварії» Майкл Олісе – дубль і асист проти «Аталанти» з Бергамо (6:1).

З перевагою на три голи «Реал» наступного тижня полетить на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться на стадіоні «Етіхад». Зустріч європейських грандів запланована на 17 березня.

Тим часом УЄФА відкрила дисциплінарну справу проти хавбека «Челсі» Педру Нету. Португалець потрапив під розслідування за неспортивну поведінку. Він штовхнув на землю болбоя, який не хотів швидко віддати м'яч.

До слова, воротар «Реала» Тібо Куртуа став найкращим асистентом Ліги чемпіонів серед голкіперів. Напередодні бельгієць оформив третій асист у кар'єрі. Він допоміг Вальверде забити перший м'яч у ворота «Манчестер Сіті».

Читайте також:

Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Реал (Мадрид) Федеріко Вальверде

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Падіння «шпор» продовжилося в столиці Іспанії
«Тоттнем» після фіаско в Лізі чемпіонів оновив клубний антирекорд
Вчора, 10:24
Ігор Тудор серйозно підставив Антоніна Кінскі
Зірковий воротар красиво підтримав голкіпера «Тоттнема» після гучного провалу
Вчора, 11:24
Антуан Грізманн відданий гранду чемпіонату Іспанії
Грізманн однозначно оцінив можливість трансферу в МЛС
Вчора, 13:59
Маурісіо Почеттіно залишився улюбленцем фанатів «шпор»
Фанати випадково «знайшли» нового тренера для «Тоттнема»
Вчора, 18:52
Тібо Куртуа продемонстрував навички асистента
Конкурент Луніна став найкращим у Лізі чемпіонів за неворотарським показником
Сьогодні, 13:23
Педру Нету попросив у болбоя вибачення
УЄФА відкрила дисциплінарну справу проти хавбека «Челсі»
Сьогодні, 17:41

Новини

Історичний кривдник збірної України став футбольним функціонером
Історичний кривдник збірної України став футбольним функціонером
Трамп зробив заяву щодо участі Ірану в Чемпіонаті світу з футболу у США
Трамп зробив заяву щодо участі Ірану в Чемпіонаті світу з футболу у США
Сенсаційний бомбардир «Реала» визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів
Сенсаційний бомбардир «Реала» визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів
УЄФА відкрила дисциплінарну справу проти хавбека «Челсі»
УЄФА відкрила дисциплінарну справу проти хавбека «Челсі»
Колишня траса Формули-1 готова екстрено замінити гран-прі на Близькому Сході
Колишня траса Формули-1 готова екстрено замінити гран-прі на Близькому Сході
Польща – Україна: стали відомі склади команд на поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг
Польща – Україна: стали відомі склади команд на поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг

Новини

Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Сьогодні, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Вчора, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Вчора, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua