Сенсаційний бомбардир «Реала» визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Автор хет-трика в перших матчах 1/8 фіналу турніру не залишив шансів конкурентам

Півзахисник мадридського «Реала» Федеріко Вальверде став найкращим футболістом чергового тижня Ліги чемпіонів 2025/26. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Уругваєць гарантував «вершковим» перемогу над англійським «Манчестер Сіті» (3:0). Хавбек оформив усі три м'ячі мадридців. Спершу він реалізував вихід на голкіпера «містян», потім забив ударом у дальній кут, а на десерт розібрався з Доннаруммою у ближньому бою.

У голосуванні Вальверде випередив трьох конкурентів. Другим став форвард мадридського «Атлетіко» Хуліан Альварес, який дублем та асистом доклався до розгрому лондонського «Тоттнема» (5:2). Третім фінішував нападник французького ПСЖ Хвіча Кварацхелія, який двічі забив і асистувв партнеру в протистоянні з лондонським «Челсі» (5:2). Нарешті четвертим став хавбек мюнхенської «Баварії» Майкл Олісе – дубль і асист проти «Аталанти» з Бергамо (6:1).

1st: Federico Valverde

2nd: Julián Alvarez

3rd: Khvicha Kvaratskhelia

4th: Michael Olise



Fede Valverde is your Player of the Week! 🌟@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/1PYMsADj76 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 12, 2026

З перевагою на три голи «Реал» наступного тижня полетить на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться на стадіоні «Етіхад». Зустріч європейських грандів запланована на 17 березня.

Тим часом УЄФА відкрила дисциплінарну справу проти хавбека «Челсі» Педру Нету. Португалець потрапив під розслідування за неспортивну поведінку. Він штовхнув на землю болбоя, який не хотів швидко віддати м'яч.

До слова, воротар «Реала» Тібо Куртуа став найкращим асистентом Ліги чемпіонів серед голкіперів. Напередодні бельгієць оформив третій асист у кар'єрі. Він допоміг Вальверде забити перший м'яч у ворота «Манчестер Сіті».