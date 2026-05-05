«Арсенал» – «Атлетіко». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Антон Федорців
Минулого тижня команди розійшлися миром
фото: Reuters

Перший фіналіст турніру визначиться у вівторок пізно ввечері

Сьогодні, 5 травня 2026 року, лондонський «Арсенал» на стадіоні «Емірейтс» прийме мадридський «Атлетіко» в рамках 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Арсенал» – «Атлетіко»

Лідером симпатій на 11:40 5 травня стали «каноніри», впевнені фахівці GGBET. На перемогу англійського гранда запропоновано коефіцієнт 1,77. Тим часом на потенційну звитягу «матрацників» закладено кеф 3,41. Нічию за підсумком 90 хвилин оцінено балом 3,98. Промовиста ситуація з проходом у фінал. На турнірний поступ «Арсенала» виставлено коефіцієнт 1,39. Зате на путівку в останній раунд для «Атлетіко» закладено бал 2,86. Натомість на тотал менше 1,0 запропоновано кеф 6,95.

Передматчевий стан команд

Після очного протистояння минулої середи суперники зіграли поєдинки на внутрішній арені. Обидва гранди здобули перемоги. «Каноніри» впевнено розібралися з «Фулгемом» у черговому дербі Лондона (3:0) в рамках Прем'єр-ліги. Дубль оформив форвард Йокерес, а між його забитими м'ячами встиг відзначитися і вінгер Сака.

Натомість іспанський гранд переміг «Валенсію» (2:0) у новому турі місцевої Ла Ліги. Дієго Сімеоне випустив на виїзний поєдинок фактично резервний склад, але й такий кадровий підбір забезпечив «матрацникам» перемогу. Голи в другому таймі оформили юні нападники «Атлетіко» Луке та Кубо.

Орієнтовні склади команд

«Арсенал»: Рая – Вайт, Саліба, Габріел, Інкап'є – Субіменді, Райс, Езе – Сака, Йокерес, Мартінеллі

«Атлетіко»: Облак – Льоренте, Пубіль, Ле Норман, Руджері – Сімеоне, Коке, Кардосо, Лукман – Альварес, Грізманн

Історія очних зустрічей

Минулого тижня команди розписали бойову нічию (1:1). До того ж, обидва м'ячі забили з одинадцятиметрової позначки. Відкрив рахунок нападник лондонців Йокерес під завісу першої половини. Натомість на старті другого тайму другу одиничку на табло запалив форвард «матрацників» Альварес.

А от попереднє побачення суперників у Лондоні завершилося повним фіаско «Атлетіко» (0:4). Той матч відбувся восени в основному раунді цього ж розіграшу Ліги чемпіонів. У складі «канонірів» забиті м'ячі тоді оформив оборонець Габріел, нападник Мартінеллі, а той же Йокерес оформив дубль.

Де дивитися матч «Атлетіко» – «Арсенал»

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

