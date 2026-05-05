«Арсенал» – «Атлетіко». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Перший фіналіст турніру визначиться у вівторок пізно ввечері

Сьогодні, 5 травня 2026 року, лондонський «Арсенал» на стадіоні «Емірейтс» прийме мадридський «Атлетіко» в рамках 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів на матч «Арсенал» – «Атлетіко»

На перемогу «Арсенала» запропоновано коефіцієнт 1,77. На перемогу «Атлетіко» — коефіцієнт 3,41. Нічию за підсумком 90 хвилин оцінено балом 3,98. На турнірний поступ «Арсенала» виставлено коефіцієнт 1,39. На путівку в фінал для «Атлетіко» закладено бал 2,86.

Передматчевий стан команд

Після очного протистояння минулої середи суперники зіграли поєдинки на внутрішній арені. Обидва гранди здобули перемоги. «Каноніри» впевнено розібралися з «Фулгемом» у черговому дербі Лондона (3:0) в рамках Прем'єр-ліги. Дубль оформив форвард Йокерес, а між його забитими м'ячами встиг відзначитися і вінгер Сака.

Натомість іспанський гранд переміг «Валенсію» (2:0) у новому турі місцевої Ла Ліги. Дієго Сімеоне випустив на виїзний поєдинок фактично резервний склад, але й такий кадровий підбір забезпечив «матрацникам» перемогу. Голи в другому таймі оформили юні нападники «Атлетіко» Луке та Кубо.

Орієнтовні склади команд

«Арсенал»: Рая – Вайт, Саліба, Габріел, Інкап'є – Субіменді, Райс, Езе – Сака, Йокерес, Мартінеллі

«Атлетіко»: Облак – Льоренте, Пубіль, Ле Норман, Руджері – Сімеоне, Коке, Кардосо, Лукман – Альварес, Грізманн

Історія очних зустрічей

Минулого тижня команди розписали бойову нічию (1:1). До того ж, обидва м'ячі забили з одинадцятиметрової позначки. Відкрив рахунок нападник лондонців Йокерес під завісу першої половини. Натомість на старті другого тайму другу одиничку на табло запалив форвард «матрацників» Альварес.

А от попереднє побачення суперників у Лондоні завершилося повним фіаско «Атлетіко» (0:4). Той матч відбувся восени в основному раунді цього ж розіграшу Ліги чемпіонів. У складі «канонірів» забиті м'ячі тоді оформив оборонець Габріел, нападник Мартінеллі, а той же Йокерес оформив дубль.

Де дивитися матч «Атлетіко» – «Арсенал»

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».