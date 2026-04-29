Півфіналіст Ліги чемпіонів визначився з майбутнім орендованого нападника – інсайдер

Іспанський гранд ухвалив рішення до завершення сезону

Мадридський «Атлетіко» наразі не викуповуватиме з туринського «Ювентуса» вінгера Ніко Гонсалеса. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Аргентинець міг опинитися в лавах «матрацників» автоматично. Проте, через травму він не провів достатню кількістю матчів для активації такого пункту в орендній угоді. Тим не менше, «Атлетіко» не відкинув остаточно трансфер Гонсалеса.

Мадридці розглянуть викуп нападника за інших умов. «Матрацники» спробують вмовити «Юве» зменшити фінансові апетити. Наразі перемовини між клубами тривають.

Гонсалес у нинішньому сезоні провів 35 матчів у всіх турнірах за «Атлетіко». До свого активу він записав п'ять м'ячів. Контракт вінгера зі «Старою синьйорою» чинний до літа 2029 року.

До слова, легенда іспанської «Барселони» Рафаель Маркес очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу. Майбутнє призначення підтвердив директор Федерації футболу Мексики Дуїліо Давіно. Контракт із фахівцем асоціація вже уклала.

Нагадаємо, раніше лідер «Барселони» Рафінья опинився під ризиком тривалої дискваліфікації від УЄФА. Бразилець не стримував емоції після чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти «Атлетіко». Після фінального свистка він почав провокувати фанатів «матрацників» і розніс арбітраж.