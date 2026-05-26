Форвард «Динамо» лишився поза заявкою своєї збірної на Чемпіонат світу 2026

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
Едуардо Герреро претендував на поїздку на Чемпіонат світу 2026 у складі збірної Панами
фото: ФК Динамо
Едуардо Герреро не поїде на мундіаль

Нападник київського «Динамо» Едуардо Герреро не потрапив до заявки збірної Панами на Чемпіонат світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

Головний тренер національної збірної Панами Томас Крістіансен оголосив заявку своєї команди для участі на чемпіонаті світу 2026. До списку футболістів не увійшов нападник київського «Динамо» Едуардо Герреро.

У нинішньому сезоні 26-річний нападник провів у складі «Динамо» 31 матч у всіх турнірах, забив 8 м’ячів та віддав 2 результативні передачі.

На Чемпіонаті світу 2026 збірна Панами зіграє в одній групі з Ганою, Хорватією та Англією. У стартовому матчі Панама зіграє проти Гани 18 червня.

Нагадаємо, головний тренер національної збірної Англії Томас Тухель оголосив заявку своєї команди для участі на Чемпіонаті світу 2026. До списку не увійшли одразу кілька зіркових футболістів – Коул Палмер, Філ Фоден, Трент Александер-Арнольд, Гаррі Магуайр. Водночас у складі опинилася низка несподіваних і нових імен.

Головний тренер національної команди Хорватії Златко Даліч обрав склад «шахових» на прийдешній Чемпіонат світу. Головними зірками хорватської збірної залишаються ветерани – хавбеки Лука Модріч і Матео Ковачіч, вінгер Іван Перішіч, а також бомбардир Анте Будімір із іспанської Ла Ліги.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ЧС-2026

Збірна України з волейболу визначилася із заявкою на Лігу націй 2026
«Наполі» знайшов двох кандидатів на роль нового тренера – журналіст
Новачок «Шахтаря» Мендоса отримуватиме зарплату в рази більшу ніж в «Кривбасі» – джерело
Збірна України з регбі-7 здобула срібло турніру в Іспанії
Плотницький продовжив контракт з «Перуджею» після перемоги в Лізі чемпіонів з волейболу
