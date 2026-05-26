Форвард «Динамо» лишився поза заявкою своєї збірної на Чемпіонат світу 2026

Едуардо Герреро претендував на поїздку на Чемпіонат світу 2026 у складі збірної Панами

Нападник київського «Динамо» Едуардо Герреро не потрапив до заявки збірної Панами на Чемпіонат світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

Головний тренер національної збірної Панами Томас Крістіансен оголосив заявку своєї команди для участі на чемпіонаті світу 2026. До списку футболістів не увійшов нападник київського «Динамо» Едуардо Герреро.

У нинішньому сезоні 26-річний нападник провів у складі «Динамо» 31 матч у всіх турнірах, забив 8 м’ячів та віддав 2 результативні передачі.

На Чемпіонаті світу 2026 збірна Панами зіграє в одній групі з Ганою, Хорватією та Англією. У стартовому матчі Панама зіграє проти Гани 18 червня.

