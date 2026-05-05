«Арсенал» – «Атлетіко»: де дивитися вирішальний півфінал Ліги чемпіонів

Поєдинок «Арсенал» – «Атлетіко» відбудеться на стадіоні «Емірейтс» у Лондоні

Сьогодні, 5 травня 2026 року, лондонський «Арсенал» та мадридський «Атлетіко» зіграють другий поєдинок 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Де дивитися гру «Арсенал» – «Атлетіко»

Поєдинок «Арсенал» – «Атлетіко» відбудеться на стадіоні «Емірейтс» у Лондоні. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Гру «Арсенал» – «Атлетіко» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

Фінал Ліги чемпіонів буде зіграний 30 травня 2026 року в Будапешті (Угорщина).

Нагадамєо, у середу, 29 квітня 2026 року, розпочалася півфінальна дуель Ліги чемпіонів між іспанським «Атлетіко» та англійським «Арсеналом».

Хід гри

Після боротьби у штрафному майданчику Давід Ганцко сфолив проти Віктора Йокереса, і арбітр призначив пенальті. Сам «постраждалий» впевнено реалізував удар, пробивши в кут попри дотик Яна Облака.

Другий тайм змінив динаміку гри, адже «Атлетіко» довелося додавати у агресії та починати доходити до штрафного «Арсенала». Уже на старті другого періоду Хуліан Альварес перевірив ворота зі штрафного, а трохи згодом атаки мадридців стали системними: Антуан Грізманн опинився в ідеальній позиції після відскоку, але влучив у поперечину, а Адемола Лукман двічі створював напругу. Тиск зрештою дав результат: після перегляду VAR арбітр зафіксував гру рукою Бен Вайт, і Альварес впевнено реалізував пенальті, зрівнявши рахунок.

У підсумку матч завершився нічиєю 1:1, що переводить усю боротьбу у другий поєдинок за тиждень.

Ліга чемпіонів. Півфінал. Перший матч

«Атлетіко» – «Арсенал» 1:1 (0:1)