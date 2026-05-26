Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Новачок «Шахтаря» Мендоса отримуватиме зарплату в рази більшу ніж в «Кривбасі» – джерело

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Новачок «Шахтаря» Мендоса отримуватиме зарплату в рази більшу ніж в «Кривбасі» – джерело
Глейкер Мендоса нещодавно став гравцем «Шахтаря»
фото: ФК Шахтар
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Венесуелець підписав угоду з «гірниками» до літа 2031 року

Стало відомо, у скільки разів зросте зарплата венесуельського вінгера Глейкера Мендоси, який нещодавно перейшов з «Кривбаса» у «Шахтар». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Ігоря Бурбаса.

За інформацією джерела, зарплата 24-річного футболіста після підписання контракту з «Шахтарем» зросте приблизно у 7 разів. При цьому контракт гравця з «гірниками» буде чинним протягом 5 наступних років.

У сезоні 2025/26 Глейкер Мендоса провів 26 матчів в Українській Прем'єр-лізі, відзначившись 11 забитими м'ячами та 11 гольовими передачами, що робить його найрезультативнішим футболістом нинішнього розіграшу чемпіонату. Справжнім бенефісом став матч Глейкера проти «Динамо» (5:6), де легіонер оформив покер. Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста в 1,2 мільйона євро.

У січні 2025 року вінгер дебютував за збірну Венесуели, за яку вже встиг зіграти сім поєдинків.

Раніше була інформація, що Мендоса може залишити влітку клуб і перейти до одного з грандів української Прем’єр-ліги. Інтерес до венесуельця виявляють клуби з Чехії та Греції, а також більшість команд топ-5 чемпіонату України в нинішньому сезоні.

Ближче за всіх у боротьбі за Мендосу перебував «Шахтар», який був готовий активувати його клаусулу та заплатити «Кривбасу» 3 мільйони євро.

Нагадаємо, житомирське «Полісся» офіційно оголосило про завершення співпраці із бразильським захисником Лукасом Тейлором. Досвідчений правий захисник приєднався до «вовків» 18 жовтня 2023 року. За цей час Тейлор провів у складі житомирян 33 матчі, відзначився 1 забитим голом та віддав 2 результативні передачі. Контракт 31-річного бразильця спливає 30 червня і не буде продовжений.

Раніше у своїй кар’єрі захисник виступав за «Шахтар», «Дніпро-1», ФК «Львів» та грецький ПАОК.

Цього сезону Тейлор провів лише один матч за «Полісся» – у кваліфікації Ліги конференцій проти «Санта-Коломи». У цьому матчі бразилець зазнав важкої травми зв’язок, а згодом був прооперований і пропустив вісім місяців.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» ФК «Кривбас»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Шахтар» обіграв «Кудрівку» в матчі 25-го туру УПЛ
«Шахтар» обіграв «Кудрівку» і мчить до чемпіонського титулу в Прем'єр-лізі
26 квiтня, 20:15
Загальні витрати Канади на безпеку проведення Чемпіонату світу перевищать 1 млрд канадських доларів ($730 млн)
Канада додатково виділить понад $100 млн на безпеку матчів Чемпіонату світу
30 квiтня, 11:31
«Тун» ще в минулому сезоні грав у другому дивізіоні
Чемпіонат Швейцарії з футболу сенсаційно виграв новачок, який раніше ледь не збанкрутував
4 травня, 19:17
Сергій Ребров готовий відновити кар’єру клубного тренера
Ребров знайшов роботу після звільнення зі збірної України – джерело
5 травня, 14:05
«Райо Вальєкано» вперше в історії вийшов до фіналу єврокубка
«Страсбур» і «Райо Вальєкано» визначили другого фіналіста Ліги конференцій Реклама
8 травня, 01:24
Матвій Пономаренко двічі забив у півфіналі Кубка України
Стала відома вартість квитків на фінал Кубка України «Чернігів» – «Динамо»
8 травня, 16:23
Кріштіану Роналду не підіймався на Чемпіонатах світу вище 4-го місця
Роналду поїде на шостий мундіаль: збірна Португалії оголосила заявку на Чемпіона світу 2026
19 травня, 17:08
Глейкер Мендоса влітку може стати гравцем «Шахтаря»
«Шахтар» готовий заплатити 3 млн євро за лідера «Кривбаса» – джерело
20 травня, 15:45
«Леви» зазнали домашньої поразки
«Зоря» вирвала перемогу над «Карпатами» на фініші сезону Прем'єр-ліги
23 травня, 19:58

Новини

Новачок «Шахтаря» Мендоса отримуватиме зарплату в рази більшу ніж в «Кривбасі» – джерело
Новачок «Шахтаря» Мендоса отримуватиме зарплату в рази більшу ніж в «Кривбасі» – джерело
Збірна України з регбі-7 здобула срібло турніру в Іспанії
Збірна України з регбі-7 здобула срібло турніру в Іспанії
Плотницький продовжив контракт з «Перуджею» після перемоги в Лізі чемпіонів з волейболу
Плотницький продовжив контракт з «Перуджею» після перемоги в Лізі чемпіонів з волейболу
Ібрагімовіч просуває у тренери «Мілана» колишнього одноклубника – ЗМІ
Ібрагімовіч просуває у тренери «Мілана» колишнього одноклубника – ЗМІ
Юні баскетболістки з Нововолинська виграли бронзу турніру у Франції
Юні баскетболістки з Нововолинська виграли бронзу турніру у Франції
Дівоча збірна України стартувала з перемоги на Турнірі розвитку УЄФА
Дівоча збірна України стартувала з перемоги на Турнірі розвитку УЄФА

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 18:06
Євросоюз назвав умову для призначення спецпредставника по Україні
Сьогодні, 17:37
Під час візиту до Києва у Тихановської в руках помітили фото невідомого чоловіка: ким він виявився (фото)
Сьогодні, 16:59
Держсекретар Радбезу Білорусі у Москві розповів про нове місце, «звідки готувався напад»
Сьогодні, 15:33
Кремль після чергових погроз розповів, що означають «системні» удари по Києву
Сьогодні, 15:15
Пориви вітру до 20 м/с: погода в Україні на 26 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua