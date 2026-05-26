Новачок «Шахтаря» Мендоса отримуватиме зарплату в рази більшу ніж в «Кривбасі» – джерело

Венесуелець підписав угоду з «гірниками» до літа 2031 року

Стало відомо, у скільки разів зросте зарплата венесуельського вінгера Глейкера Мендоси, який нещодавно перейшов з «Кривбаса» у «Шахтар». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Ігоря Бурбаса.

За інформацією джерела, зарплата 24-річного футболіста після підписання контракту з «Шахтарем» зросте приблизно у 7 разів. При цьому контракт гравця з «гірниками» буде чинним протягом 5 наступних років.

У сезоні 2025/26 Глейкер Мендоса провів 26 матчів в Українській Прем'єр-лізі, відзначившись 11 забитими м'ячами та 11 гольовими передачами, що робить його найрезультативнішим футболістом нинішнього розіграшу чемпіонату. Справжнім бенефісом став матч Глейкера проти «Динамо» (5:6), де легіонер оформив покер. Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста в 1,2 мільйона євро.

У січні 2025 року вінгер дебютував за збірну Венесуели, за яку вже встиг зіграти сім поєдинків.

Раніше була інформація, що Мендоса може залишити влітку клуб і перейти до одного з грандів української Прем’єр-ліги. Інтерес до венесуельця виявляють клуби з Чехії та Греції, а також більшість команд топ-5 чемпіонату України в нинішньому сезоні.

Ближче за всіх у боротьбі за Мендосу перебував «Шахтар», який був готовий активувати його клаусулу та заплатити «Кривбасу» 3 мільйони євро.

Нагадаємо, житомирське «Полісся» офіційно оголосило про завершення співпраці із бразильським захисником Лукасом Тейлором. Досвідчений правий захисник приєднався до «вовків» 18 жовтня 2023 року. За цей час Тейлор провів у складі житомирян 33 матчі, відзначився 1 забитим голом та віддав 2 результативні передачі. Контракт 31-річного бразильця спливає 30 червня і не буде продовжений.

Раніше у своїй кар’єрі захисник виступав за «Шахтар», «Дніпро-1», ФК «Львів» та грецький ПАОК.

Цього сезону Тейлор провів лише один матч за «Полісся» – у кваліфікації Ліги конференцій проти «Санта-Коломи». У цьому матчі бразилець зазнав важкої травми зв’язок, а згодом був прооперований і пропустив вісім місяців.