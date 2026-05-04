Кінець серії Луніна. Куртуа повернувся до тренувань з «Реалом»

Антон Федорців
glavcom.ua
Тібо Куртуа встиг відновитися до Ель Класіко
фото: EFE

Королівський клуб дочекався відновлення основного голкіпера

Воротар мадридського «Реала» Тібо Куртуа займався у загальній групі команди в понеділок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Бельгієць залікував травму перед принциповим протистояння. На «вершкових» 10 травня чекатиме Ель Класіко проти «Барселони». У разі перемоги мадридці відтермінують завоювання каталонцями титулу.

Куртуа пропустив півтора місяця через ушкодження внутрішньої поверхні стегна. Упродовж цього періоду його підміняв Андрій Лунін. Українець зіграв вісім матчів поспіль в усіх турнірах, а не пропустив лише в одному – проти барселонського «Еспаньйола» (2:0) напередодні.

У нинішньому сезоні Куртуа провів 41 поєдинок у різних змаганнях, у яких пропустив 39 м'ячів. «Сухими» ворота бельгійський кіпер зберіг у 15-ти матчах. Контракт ветерана з «вершковими» розрахований до літа 2027 року.

До слова, оборонець «Реала» Едер Мілітан пропустить Чемпіонат світу 2026. Медична служба з'ясувала, що в оборонця розійшовся рубець від попередньої м'язової травми. Як наслідок, йому доведеться лягти під ніж хірурга.

Нагадаємо, екскерманич «Реала» очолив збірну Гани перед Мундіалем-2026. Замість місцевого фахівця Отто Аддо чорних зірок на турніру повезе Карлуш Кейруш. Португалець брав участь в Кубку світу з рідною збірною та Іраном.

Теги: Тібо Куртуа ФК Реал (Мадрид) НОВИНИ ФУТБОЛУ

