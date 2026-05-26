Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ібрагімовіч просуває у тренери «Мілана» колишнього одноклубника – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Ібрагімовіч просуває у тренери «Мілана» колишнього одноклубника – ЗМІ
Хаві Ернандес отримав новий варіант відновлення кар'єри
фото: Reuters
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Зірковий радник власників «россонері» знайшов нового керманича команди

Колишній головний тренер іспанської «Барселони» Хаві Ернандес став кандидатом на вакантну посаду в італійському «Мілані». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Corriere dello Sport.

Призначення іспанця лобіює радник акціонерів «россонері» Златан Ібрагімовіч. Після звільнення Массіміліано Аллегрі керівництво італійського гранда прагне призначити сучасного тренера з атакувальним стилем гри. Прикладом для них став керманич конкурента в Серії A – «Комо» – Сеск Фабрегас.

Хаві залишається без роботи з літа 2024 року. Тоді він покинув рідну «Барсу» після 2,5 сезонів на чолі каталонців. Також за плечима 46-річного фахівця робота з катарським «Аль-Саддом».

Чим відомий Хаві Ернандес

Уродженець Террасси, до структури «Барселони» потрапив одинадцятирічним. У першій команді «блаугранас» дебютував у сезоні 1998/99.

Віддав рідному клубу як футболіст 16 років. За цей час виграв безліч трофеїв із «Барсою». Зокрема, він виграв вісім чемпіонських титулів, здобув три Кубки та шість Суперкубків Іспанії, чотири рази трімфував у Лізі чемпіонів, виграв два Суперкубки УЄФА та двічі переміг на Клубному чемпіонаті світу.

На схилі карєри виступав за «Аль-Садд», із яким виграв Суперлігу Катару. У складі збірної Іспанії двічі тріумфував на чемпіонатах Європи та одного разу – світу. Перед сезоном 2019/20 очолив «Аль-Садд» та в наступній кампанії виграв «золото» чемпіонату Катару, здобув низку інших трофеїв.

У листопаді 2021 року прийняв «Барселону». Привів команду до титулу Ла Ліги 2022/23 та виграв Суперкубок Іспанії. Покинув іспанський гранд влітку 2024-го після кампанії без жодного трофею.

«Мілан» у сезоні 2025/26

У цій кампанії «россонері» змагалися лише на внутрішній арені. Після першого кола команда йшла другою у турнірній таблиці. Проте, в другій половині сезону загальмувала та залишилася лише в боротьбі за місце в чільній четвірці.

Аби потрапити до Ліги чемпіонів, «Мілану» було достатньо переграти «Кальярі» на домашній арені. Підопічні Аллегрі оформили швидкий гол зусиллями Салемакерса, але потім пропустили двічі та програли (1:2). Як наслідок, «россонері» фінішували в Серії A на п'ятій сходинці (70 очок) та вийшли лише в Лігу Європи.

Натомість в Кубку Італії «Мілан» пройшов «Барі» (2:0) та «Лечче» (3:0), але поступився римському «Лаціо» (0:1) в 1/8 фіналу. Боротьбу за Суперкубок Італії команда Аллегрі припинила на півфінальній стадії, зазнавши поразки від «Наполі» (0:2).

До слова, раніше віцечемпіон Італії офіційно залишився без головного тренера. Антоніо Конте та керівництво «Наполі» домовилося про дострокове завершення співпраці. Він відпрацював два з трьох сезонів за контрактом.

Нагадаємо, керманич міланського «Інтера» Крістіан Ківу повторив два досягнення Жозе Моурінью. Румун став п'ятим тренером на чолі «нерадзуррі» зі Скудетто в дебютному сезоні. Також він став першим іноземцем із 2010 року з титулом Серії A.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Серія А ФК «Мілан» Златан Ібраґімовіч Хаві Ернандес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Расмус Гойлунд освоївся на «Сан-Паоло»
Гранд чемпіонату Італії викупить нападника «Манчестер Юнайтед» – інсайдер
5 травня, 17:58
Генріх Мхітарян залишається важливим виконавцем «нерадзуррі»
Чемпіон Італії готовий продовжити контракт рекордсмена чемпіонату України – інсайдер
10 травня, 19:28
Браїм Діас у футболці національної команди
Півзахисник «Реала» отримав варіант повернення в чемпіонат Італії
14 травня, 14:30
Андрій Шевченко доручив національну команду Андреа Мальдері в день 55-річчя останнього
«Італієць з українською душею». Шевченко тепло привітав Мальдеру з поверненням до збірної України
18 травня, 12:27
Мауріціо Саррі залишається популярним на батьківщині
Досвідчений тренер покине фіналіста Кубка Італії – ЗМІ
21 травня, 00:10
Ян Біссек завершує третій сезон у складі «нерадзуррі»
«Баварія» накинула оком на чемпіона Італії – інсайдер
20 травня, 20:09
Лоренцо Коломбо (ліворуч) продовжить виступи в Генуї
«Мілан» відпустив нападника в середняк чемпіонату Італії
21 травня, 19:53
Антоніо Конте став безробітним
Віцечемпіон Італії офіційно залишився без головного тренера
Вчора, 16:30
Массіміліано Аллегрі не зміг повернути гранд у головний єврокубок
«Мілан» після провального сезону звільнив тренера та трьох функціонерів
Вчора, 19:40

Новини

Новачок «Шахтаря» Мендоса отримуватиме зарплату в рази більшу ніж в «Кривбасі» – джерело
Новачок «Шахтаря» Мендоса отримуватиме зарплату в рази більшу ніж в «Кривбасі» – джерело
Збірна України з регбі-7 здобула срібло турніру в Іспанії
Збірна України з регбі-7 здобула срібло турніру в Іспанії
Плотницький продовжив контракт з «Перуджею» після перемоги в Лізі чемпіонів з волейболу
Плотницький продовжив контракт з «Перуджею» після перемоги в Лізі чемпіонів з волейболу
Ібрагімовіч просуває у тренери «Мілана» колишнього одноклубника – ЗМІ
Ібрагімовіч просуває у тренери «Мілана» колишнього одноклубника – ЗМІ
Юні баскетболістки з Нововолинська виграли бронзу турніру у Франції
Юні баскетболістки з Нововолинська виграли бронзу турніру у Франції
Дівоча збірна України стартувала з перемоги на Турнірі розвитку УЄФА
Дівоча збірна України стартувала з перемоги на Турнірі розвитку УЄФА

Новини

Мадяр попередив Лукашенка про цілі у Білорусі на випадок нападу
Сьогодні, 18:54
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 18:06
Євросоюз назвав умову для призначення спецпредставника по Україні
Сьогодні, 17:37
Під час візиту до Києва у Тихановської в руках помітили фото невідомого чоловіка: ким він виявився (фото)
Сьогодні, 16:59
Держсекретар Радбезу Білорусі у Москві розповів про нове місце, «звідки готувався напад»
Сьогодні, 15:33
Кремль після чергових погроз розповів, що означають «системні» удари по Києву
Сьогодні, 15:15

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua