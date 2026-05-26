Ібрагімовіч просуває у тренери «Мілана» колишнього одноклубника – ЗМІ

Зірковий радник власників «россонері» знайшов нового керманича команди

Колишній головний тренер іспанської «Барселони» Хаві Ернандес став кандидатом на вакантну посаду в італійському «Мілані». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Corriere dello Sport.

Призначення іспанця лобіює радник акціонерів «россонері» Златан Ібрагімовіч. Після звільнення Массіміліано Аллегрі керівництво італійського гранда прагне призначити сучасного тренера з атакувальним стилем гри. Прикладом для них став керманич конкурента в Серії A – «Комо» – Сеск Фабрегас.

Хаві залишається без роботи з літа 2024 року. Тоді він покинув рідну «Барсу» після 2,5 сезонів на чолі каталонців. Також за плечима 46-річного фахівця робота з катарським «Аль-Саддом».

Чим відомий Хаві Ернандес

Уродженець Террасси, до структури «Барселони» потрапив одинадцятирічним. У першій команді «блаугранас» дебютував у сезоні 1998/99.

Віддав рідному клубу як футболіст 16 років. За цей час виграв безліч трофеїв із «Барсою». Зокрема, він виграв вісім чемпіонських титулів, здобув три Кубки та шість Суперкубків Іспанії, чотири рази трімфував у Лізі чемпіонів, виграв два Суперкубки УЄФА та двічі переміг на Клубному чемпіонаті світу.

На схилі карєри виступав за «Аль-Садд», із яким виграв Суперлігу Катару. У складі збірної Іспанії двічі тріумфував на чемпіонатах Європи та одного разу – світу. Перед сезоном 2019/20 очолив «Аль-Садд» та в наступній кампанії виграв «золото» чемпіонату Катару, здобув низку інших трофеїв.

У листопаді 2021 року прийняв «Барселону». Привів команду до титулу Ла Ліги 2022/23 та виграв Суперкубок Іспанії. Покинув іспанський гранд влітку 2024-го після кампанії без жодного трофею.

«Мілан» у сезоні 2025/26

У цій кампанії «россонері» змагалися лише на внутрішній арені. Після першого кола команда йшла другою у турнірній таблиці. Проте, в другій половині сезону загальмувала та залишилася лише в боротьбі за місце в чільній четвірці.

Аби потрапити до Ліги чемпіонів, «Мілану» було достатньо переграти «Кальярі» на домашній арені. Підопічні Аллегрі оформили швидкий гол зусиллями Салемакерса, але потім пропустили двічі та програли (1:2). Як наслідок, «россонері» фінішували в Серії A на п'ятій сходинці (70 очок) та вийшли лише в Лігу Європи.

Натомість в Кубку Італії «Мілан» пройшов «Барі» (2:0) та «Лечче» (3:0), але поступився римському «Лаціо» (0:1) в 1/8 фіналу. Боротьбу за Суперкубок Італії команда Аллегрі припинила на півфінальній стадії, зазнавши поразки від «Наполі» (0:2).

До слова, раніше віцечемпіон Італії офіційно залишився без головного тренера. Антоніо Конте та керівництво «Наполі» домовилося про дострокове завершення співпраці. Він відпрацював два з трьох сезонів за контрактом.

Нагадаємо, керманич міланського «Інтера» Крістіан Ківу повторив два досягнення Жозе Моурінью. Румун став п'ятим тренером на чолі «нерадзуррі» зі Скудетто в дебютному сезоні. Також він став першим іноземцем із 2010 року з титулом Серії A.