Збірна України з регбі-7 здобула срібло турніру в Іспанії

У вирішальному поєдинку за перше місце збірна України зійшлася з командою Португалії

На шляху до медалей українці здобули чотири перемоги

Чоловіча національна збірна України з регбі-7 здобула срібні нагороди на міжнародному турнірі Costa Blanca Rugby Sevens у місті Бенідорм (Іспанія). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Участь у змаганнях наша команда взяла в межах навчально-тренувального збору та підготовки до майбутнього чемпіонату Європи.

На шляху до медалей українці пройшли насичений турнірний шлях, змагаючись серед представників 12 країн. На груповому етапі «синьо-жовті» здобули дві перемоги (в матчах з командою зі США і збірною Фінляндії) та зазнали поразки від команди Франції. На стадії плейоф наша збірна спершу обіграла команду Китаю (21:17), а згодом здобула вольову перемогу над Pyrenees-7s (21:19), взявши реванш за поразку на груповій стадії.

У вирішальному поєдинку за перше місце збірна України зійшлася з командою Португалії. Матч завершився на користь суперників із рахунком 22:5, що принесло українцям підсумкове друге місце на турнірі.

Регбі-7 буде представлений у програмі IV Європейських ігор, які пройдуть у Стамбулі з 16 до 27 червня 2027 року, а також на XXXIV Літніх Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі, що відбудуться упродовж 14-30 липня 2028 року.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)