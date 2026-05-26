Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Збірна України з регбі-7 здобула срібло турніру в Іспанії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Збірна України з регбі-7 здобула срібло турніру в Іспанії
У вирішальному поєдинку за перше місце збірна України зійшлася з командою Португалії
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

На шляху до медалей українці здобули чотири перемоги

Чоловіча національна збірна України з регбі-7 здобула срібні нагороди на міжнародному турнірі Costa Blanca Rugby Sevens у місті Бенідорм (Іспанія). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Участь у змаганнях наша команда взяла в межах навчально-тренувального збору та підготовки до майбутнього чемпіонату Європи.

На шляху до медалей українці пройшли насичений турнірний шлях, змагаючись серед представників 12 країн. На груповому етапі «синьо-жовті» здобули дві перемоги (в матчах з командою зі США і збірною Фінляндії) та зазнали поразки від команди Франції. На стадії плейоф наша збірна спершу обіграла команду Китаю (21:17), а згодом здобула вольову перемогу над Pyrenees-7s (21:19), взявши реванш за поразку на груповій стадії.

У вирішальному поєдинку за перше місце збірна України зійшлася з командою Португалії. Матч завершився на користь суперників із рахунком 22:5, що принесло українцям підсумкове друге місце на турнірі.

Регбі-7 буде представлений у програмі IV Європейських ігор, які пройдуть у Стамбулі з 16 до 27 червня 2027 року, а також на XXXIV Літніх Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі, що відбудуться упродовж 14-30 липня 2028 року.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Теги: регбі спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іван Клименко з невісткою Людмилою
Сторічний ветеран Другої світової війни активно допомагає ЗСУ
17 травня, 21:40
На Олімпіаді-2026 Ангеліна Брикіна посіла шосте місце у командних змаганнях
Українці, які посіли шості місця на зимовій Олімпіаді, отримають грошові винагороди
14 травня, 17:26
За останні два дні скарбничка збірної поповнилася новими медалями у стрільбі з пістолета
Україна вже здобула 11 нагород на Чемпіонаті Європи з кульової стрільби
13 травня, 13:43
У березні Дорощук вперше у своїй кар’єрі здобув медаль чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні
Чемпіон світу Дорощук розповів, на яких змаганнях розпочне літній сезон
12 травня, 13:47
Японія запускає «Табір майбутнього» за сюжетом аніме «Синя в'язниця: Блю Лок»
Японська футбольна асоціація створила проєкт за мотивами аніме «Синя в'язниця: Блю Лок»
12 травня, 12:56
Перемогу на другому етапі здобув сенсаційний уругваєць
Під час етапу легендарної багатоденки стався завал за участю 15 велосипедистів
10 травня, 13:01
Сергій Куліш посів третє місце у стрільбі з гвинтівки на 50 м з трьох положень на Євро-2026
Українець Куліш виборов бронзу Чемпіонату Європи з кульової стрільби
8 травня, 15:54
Лівач та Дмитрук – найкращі спортсменки квітня за версією НОК України
Національний олімпійський комітет назвав найкращих спортсменів квітня
1 травня, 13:20
Михайло Усач демонструє потужну форму на початку сезону 2026
Українські лучники здобули два срібла на етапі європейського Гранпрі
26 квiтня, 23:35

Новини

Новачок «Шахтаря» Мендоса отримуватиме зарплату в рази більшу ніж в «Кривбасі» – джерело
Новачок «Шахтаря» Мендоса отримуватиме зарплату в рази більшу ніж в «Кривбасі» – джерело
Збірна України з регбі-7 здобула срібло турніру в Іспанії
Збірна України з регбі-7 здобула срібло турніру в Іспанії
Плотницький продовжив контракт з «Перуджею» після перемоги в Лізі чемпіонів з волейболу
Плотницький продовжив контракт з «Перуджею» після перемоги в Лізі чемпіонів з волейболу
Ібрагімовіч просуває у тренери «Мілана» колишнього одноклубника – ЗМІ
Ібрагімовіч просуває у тренери «Мілана» колишнього одноклубника – ЗМІ
Юні баскетболістки з Нововолинська виграли бронзу турніру у Франції
Юні баскетболістки з Нововолинська виграли бронзу турніру у Франції
Дівоча збірна України стартувала з перемоги на Турнірі розвитку УЄФА
Дівоча збірна України стартувала з перемоги на Турнірі розвитку УЄФА

Новини

Мадяр попередив Лукашенка про цілі у Білорусі на випадок нападу
Сьогодні, 18:54
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 18:06
Євросоюз назвав умову для призначення спецпредставника по Україні
Сьогодні, 17:37
Під час візиту до Києва у Тихановської в руках помітили фото невідомого чоловіка: ким він виявився (фото)
Сьогодні, 16:59
Держсекретар Радбезу Білорусі у Москві розповів про нове місце, «звідки готувався напад»
Сьогодні, 15:33
Кремль після чергових погроз розповів, що означають «системні» удари по Києву
Сьогодні, 15:15

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua