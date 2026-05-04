Одноклубник Луніна вп'яте за сезон потрапив у лазарет

Лише в середині квітня футболіст повернувся після попереднього ушкодження

Оборонець мадридського «Реала» Ферлан Менді зазнав чергової травми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Напередодні француз не зміг дограти матч проти барселонського «Еспаньйола» (2:0) в чемпіонаті Іспанії. У дебюті зустрічі оборонець попросив про заміну. Медична служба діагностувала йому ушкодження сухожилля прямого м'яза стегна правої ноги.

Лише в цій кампанії Менді вп'яте опинився в лазареті «вершкових». Раніше він вилітав із обойми «Реала» після проблем із м'язами та стегном. На цей момент француз пропустив 142 дні в сезоні 2025/26.

Менді став частим клієнтом лікарів після переїзду на «Бернабеу» влітку 2019 року. З тих пір він зазнав понад 20 травм і ушкоджень. Сумарно «кришталевий» француз пропустив 709 днів.

Інша статистика Ферлана Менді в «Реалі»

Оборонець зіграв за «вершкових» 210 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав шість голів і 12 результативних передач.

Менді також неабияк поповнив колекцію нагород. Він тричі став чемпіоном Іспанії, виграв Кубок і три Суперкубки Іспанії, двічі тріумфував у Лізі чемпіонів і завоював два Суперкубки УЄФА.

«Реал» у сезоні 2025/26

«Вершкові» розібралися з барселонським «Еспаньйолом» (2:0) у рамках 34-го туру іспанської Ла Ліги. Мадридці відстають від «Барселони» нагорі турнірної таблиці Ла Ліги на 11 пунктів за чотири тури до фінішу сезону.

Похід за Кубком Іспанії «Реал» завершив у 1/8 фіналу. У середині січня команда Альваро Арбелоа несподівано поступилася «Альбасете» (2:3). За кілька днів перед цим «Реал» ще під керівництвом Хабі Алонсо програв «Барсі» фінал Суперкубка Іспанії з тим же рахунком.

Окрім того, «вершкові» завершили похід за черговим трофеєм Ліги чемпіонів. У чвертьфіналі турніру «Реал» поступився мюнхенській «Баварії». Королівський клуб програв і домашній (1:2), і виїзний (3:4) поєдинки.

До слова, оборонець «Реала» Едер Мілітан пропустить Чемпіонат світу 2026. Медична служба з'ясувала, що в оборонця розійшовся рубець від попередньої м'язової травми. Як наслідок, йому доведеться лягти під ніж хірурга.

Нагадаємо, екскерманич «Реала» очолив збірну Гани перед Мундіалем-2026. Замість місцевого фахівця Отто Аддо чорних зірок на турніру повезе Карлуш Кейруш. Португалець брав участь в Кубку світу з рідною збірною та Іраном.