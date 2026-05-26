Плотницький продовжив контракт з «Перуджею» після перемоги в Лізі чемпіонів з волейболу

Олег Плотницький підписав контракт з «Перуджею» до 2028 року

Українець виступає за «Перуджу» з 2019 року та виграв у складі клубу вже 15 трофеїв

Лідер збірної України з волейболу Олег Плотницький продовжив контракт з італійською «Перуджею». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівництво клубу.

Новий контракт «Перуджі» з Олегом Плотницьким розрахований щонайменше до 2028 року. Попередня угода українця також була підписана у 2024-му строком на два роки – її термін спливав по завершенню сезону 2026.

У грудні-січні, за інформацією італійських ЗМІ, була ймовірність переходу Плотницького в іншу команду після завершення цього сезону. За повідомленнями медіа, «Перуджа» була близька до підписання контракту з гравцем з російським паспортом – і таким чином Олег міг змінити команду, однак цього не сталося.

«Перуджу» за підсумками сезону 2025/26 покинув інший догравальник – Юкі Ішікава, а Олег Плотницький та Каміл Семенюк продовжили контракти з командою.

Українець виступає за італійську «Перуджу» з 2019 року. За цей час Олег став одним із лідерів команди та виграв уже 15 трофеїв у складі італійського клубу: дві перемоги у Лізі чемпіонів, шість тріумфів у Суперкубку Італії, три – на клубному чемпіонаті світу і ще по два – у чемпіонаті та Кубку Італії.

Останнім трофеєм Плотницького став титул Ліги чемпіонів у сезоні 2025/26. У фіналі «Перуджа» вдруге поспіль обіграла польську «Варту», а Плотницький став одним із найрезультативніших гравців матчу, набравши 12 очок.

Загалом у сезоні 2025/26 Плотницький з «Перуджею» виграв чотири трофеї: Лігу чемпіонів, чемпіонат Італії, Суперкубок Італії та клубний чемпіонат світу.

Після завершення клубного сезону Плотницький приєднався до збірної України, яка готується до старту в Лізі націй з волейболу.

Нагадаємо, попри повернення зіркового Олега Плотницького, Юрій Семенюк залишиться капітаном чоловічої збірної України з волейболу.