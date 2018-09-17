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    «Арсенал-Київ» намагається підписати колишнього футболіста збірної Англії

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    Фото взяте з сайту readfootball.com - «Арсенал-Київ» намагається підписати колишнього футболіста збірної Англії
    Фото взяте з сайту readfootball.com

    Оборонець Стівен Колкер може продовжити кар'єру в чемпіонаті України

    «Арсенал-Київ» може підписати екс-гравця збірної Англії Колкера.

    Колишній гравець «Ліверпуля», «Тоттенгема» та ще низки британських клубів Стівен Колкер може опинитися у київському «Арсеналі», повідомляє Mirror.

    За інформацією джерела, київські «гармаші» вже провели перемовини з футболістом, і Колкер вирішив взяти час на роздуми та полетів у Англію.

    Останнім клубом Стівена був шотландський «Данді», який він нещодавно покинув та отримав статус вільного агента.

    До слова, на рахунку Колкера один зіграний матч за збірну Англії.

    Джерело: football24.ua

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