«Арсенал-Київ» намагається підписати колишнього футболіста збірної Англії
-
Розсилка
Фото взяте з сайту readfootball.com
Оборонець Стівен Колкер може продовжити кар'єру в чемпіонаті України
«Арсенал-Київ» може підписати екс-гравця збірної Англії Колкера.
Колишній гравець «Ліверпуля», «Тоттенгема» та ще низки британських клубів Стівен Колкер може опинитися у київському «Арсеналі», повідомляє Mirror.
За інформацією джерела, київські «гармаші» вже провели перемовини з футболістом, і Колкер вирішив взяти час на роздуми та полетів у Англію.
Останнім клубом Стівена був шотландський «Данді», який він нещодавно покинув та отримав статус вільного агента.
До слова, на рахунку Колкера один зіграний матч за збірну Англії.
Джерело: football24.ua