«Арсенал-Київ» у меншості виграв перший матч з жовтня (відео)



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З 35 хвилини номінальні гості грали в меншості УПЛ

«Олімпік» несподівано поступився через гол свого колишнього футболіста

У рамках 20-го туру української Прем’єр-ліги «Олімпік» приймав «Арсенал-Київ» у столиці на стадіоні «Динамо» імені В. Лобановського.

Долю протистояння вирішив епізод на початку матчу, коли «Каноніри» заробили пенальті, а Сергій Вакуленко його реалізував. Цікаво, що капітан «Арсеналу» взимку перейшов в команду саме з «Олімпіка».

Олімпік - Арсенал. Гол Вакуленка

Зазначимо, що з 35-ї хвилини номінальні гості грали в меншості після вилучення Башлая, який вдруге отримав попередження.

Ця перемога стала для «Арсеналу» першою з жовтня минулого року («Ворскла», 2:0) та третьою в сезоні.

«Олімпік» (Донецьк) - «Арсенал-Київ» (Київ) - 0:1

Гол:0:1 - Вакуленко (11, з пенальті)

«Олімпік»: Бетім, Вантух (Балашов, 64), Гришко (к), Цимбалюк, Ксьонз, Гай, Політило, Тейшейра, Пасіч Г. (Дегтярьов, 75), Матар (Шиндер, 32). Тренер – В’ячеслав Шевчук

«Арсенал-Київ»: Підківка, Жичиков, Вакуленко (к), Дубінчак, Танковський, Башлай, Оріховський, Козак (Дамбровський, 46), Кадимян, Калитвинцев (Мудрик, 87), Мезу (Ковпак, 75). Тренер – Ігор Леонов

Суддя: Д. Кривушкін (Харків)

Попередження: Цимбалюк (53), Шиндер (59), Пасіч Г. (69), Ксьонз (77), Гай (85), Дегтярьов (90+4) - Вакуленко (65), Башлай (26)

Вилучення: Башлай (35, друге попередження)

3 березня. Київ. Стадіон «Динамо» ім. В. Лобановського

Після цього матчу «Арсенал-Київ» має в своєму активі 11 очок і займає останнє, 12 місце. «Олімпік» залишився на 10 сходинці з 19 пунктами.