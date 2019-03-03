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    «Арсенал-Київ» у меншості виграв перший матч з жовтня (відео)

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    З 35 хвилини номінальні гості грали в меншості - «Арсенал-Київ» у меншості виграв перший матч з жовтня (відео)
    З 35 хвилини номінальні гості грали в меншості
    УПЛ

    «Олімпік» несподівано поступився через гол свого колишнього футболіста

    У рамках 20-го туру української Прем’єр-ліги «Олімпік» приймав «Арсенал-Київ» у столиці на стадіоні «Динамо» імені В. Лобановського.

    Долю протистояння вирішив епізод на початку матчу, коли «Каноніри» заробили пенальті, а Сергій Вакуленко його реалізував. Цікаво, що капітан «Арсеналу» взимку перейшов в команду саме з «Олімпіка».

    Олімпік - Арсенал. Гол Вакуленка

    Зазначимо, що з 35-ї хвилини номінальні гості грали в меншості після вилучення Башлая, який вдруге отримав попередження.

    Ця перемога стала для «Арсеналу» першою з жовтня минулого року («Ворскла», 2:0) та третьою в сезоні.

    «Олімпік» (Донецьк) - «Арсенал-Київ» (Київ) - 0:1

    Гол:0:1 - Вакуленко (11, з пенальті)

    «Олімпік»: Бетім, Вантух (Балашов, 64), Гришко (к), Цимбалюк, Ксьонз, Гай, Політило, Тейшейра, Пасіч Г. (Дегтярьов, 75), Матар (Шиндер, 32). Тренер – В’ячеслав Шевчук

    «Арсенал-Київ»: Підківка, Жичиков, Вакуленко (к), Дубінчак, Танковський, Башлай, Оріховський, Козак (Дамбровський, 46), Кадимян, Калитвинцев (Мудрик, 87), Мезу (Ковпак, 75). Тренер – Ігор Леонов

    Суддя: Д. Кривушкін (Харків)

    Попередження: Цимбалюк (53), Шиндер (59), Пасіч Г. (69), Ксьонз (77), Гай (85), Дегтярьов (90+4) - Вакуленко (65), Башлай (26)

    Вилучення: Башлай (35, друге попередження)

    3 березня. Київ. Стадіон «Динамо» ім. В. Лобановського

    Після цього матчу «Арсенал-Київ» має в своєму активі 11 очок і займає останнє, 12 місце. «Олімпік» залишився на 10 сходинці з 19 пунктами.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України ФК Олімпік ФК «Арсенал-Київ» Владислав Калитвинцев Ґаетан Міссі-Мезу Сергій Вакуленко Дмитро Гришко Ігор Леонов В’ячеслав Шевчук Сергій Політило Роман Підківка Ґеґам Кадимян Олексій Гай Павло Ксьонз
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