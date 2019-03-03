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    Ультрас «Шахтаря» спалили прапор Росії на матчі УПЛ (фото+відео)

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    Ультрас «Шахтаря» спалили прапор Росії на матчі УПЛ (фото+відео)

    Донецькі вболівальники виступили проти рішень клубу

    Ультрас «Шахтаря» провели акцію протесту проти нових правил відвідування виїзних матчів від адміністрації донецького клубу.

    На матчі 20-го туру УПЛ з «Чорноморцем» (1:0) в Одесі фанати вивісили банер з текстом «Сьогодні тебе сфотографував клуб, завтра ти в папках РФ спецслужб».


    Нагадаємо, «Шахтар» ввів нові правила покупки квитків на виїзні матчі УПЛ. Тепер право придбати квиток на виїзний матч має уболівальник, який пройшов повну реєстрацію / ідентифікацію по документам.

    Клуб заявляє, що це зроблено для запобігання проявів расизму, ксенофобії, пропаганди тоталітарних ідеологій і нетерпимості. Таким чином «Шахтар» має намір боротися проти зневажливого ставлення окремих уболівальників до решти глядачів.

    Окрім того, ультрас «Шахтаря» спалили на трибуні прапор Росії.



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