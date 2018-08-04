«Арсенал-Київ» знову орендував футболістів «Динамо»



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За «гармашів» будуть виступати вже сім гравців одного з грандів України

Кольори ФК «Арсенал-Київ» у поточному сезоні будуть захищати орендовані у київського «Динамо».

Про це повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

Цього разу мова йде про захисника Олександра Мельника, півзахисника Дениса Янакова, нападників Данила Сухоручка та Владислава Алексєєва.

Раніше у заявку «червоно-синіх» не сезон було внесено ще три гравці, що належать ФК «Динамо».

Це – захисники Олександр Осман і Владислав Дубінчак, а також півзахисник Павло Оріховський.

Нагадаємо, що «Арсенал» повернувся у вищий футбольний дивізіон України за підсумками минулого сезону.

Наразі кияни замикають турнірну таблицю, не набравши у двох турах жодного очка та пропустивши п’ять м’ячів.