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    «Арсенал-Київ» знову орендував футболістів «Динамо»

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    «Арсенал-Київ» знову орендував футболістів «Динамо»

    За «гармашів» будуть виступати вже сім гравців одного з грандів України

    Кольори ФК «Арсенал-Київ» у поточному сезоні будуть захищати орендовані у київського «Динамо».

    Про це повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

    Цього разу мова йде про захисника Олександра Мельника, півзахисника Дениса Янакова, нападників Данила Сухоручка та Владислава Алексєєва.

    Раніше у заявку «червоно-синіх» не сезон було внесено ще три гравці, що належать ФК «Динамо».

    Це – захисники Олександр Осман і Владислав Дубінчак, а також півзахисник Павло Оріховський.

    Нагадаємо, що «Арсенал» повернувся у вищий футбольний дивізіон України за підсумками минулого сезону.

    Наразі кияни замикають турнірну таблицю, не набравши у двох турах жодного очка та пропустивши п’ять м’ячів.

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