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    «Арсенал» орендував захисника «Динамо»

    Осінню частину чемпіонату 21-річний футболіст провів в «Карпатах»
    Захисник «Динамо» Олександр Осман на правах оренди перейшов у київський «Арсенал». Про це повідомляє прес-служба «Арсеналу». Осінню частину чемпіонату 21-річний футболіст провів в «Карпатах», де теж виступав на правах оренди. Осман зіграв за львів'ян тільки один матч. «Арсенал»
    • Сьогодні, 18:15
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    Олександр Осман. Фото: ФК Динамо
    Олександр Осман. Фото: ФК Динамо

    Осінню частину чемпіонату 21-річний футболіст провів в «Карпатах»

    Захисник «Динамо» Олександр Осман на правах оренди перейшов у київський «Арсенал».

    Про це повідомляє прес-служба «Арсеналу».

    Осінню частину чемпіонату 21-річний футболіст провів в «Карпатах», де теж виступав на правах оренди.

    Осман зіграв за львів'ян тільки один матч.

    «Арсенал» закінчив першу частину сезону першої ліги на першому місці.

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