«Арсенал» орендував захисника «Динамо»
- Сьогодні, 18:15
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Олександр Осман. Фото: ФК Динамо
Осінню частину чемпіонату 21-річний футболіст провів в «Карпатах»
Захисник «Динамо» Олександр Осман на правах оренди перейшов у київський «Арсенал».
Про це повідомляє прес-служба «Арсеналу».
Осінню частину чемпіонату 21-річний футболіст провів в «Карпатах», де теж виступав на правах оренди.
Осман зіграв за львів'ян тільки один матч.
«Арсенал» закінчив першу частину сезону першої ліги на першому місці.