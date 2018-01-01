«Арсенал» орендував захисника «Динамо»

Осінню частину чемпіонату 21-річний футболіст провів в «Карпатах»

Захисник «Динамо» Олександр Осман на правах оренди перейшов у київський «Арсенал». Про це повідомляє прес-служба «Арсеналу». Осінню частину чемпіонату 21-річний футболіст провів в «Карпатах», де теж виступав на правах оренди. Осман зіграв за львів'ян тільки один матч. «Арсенал»