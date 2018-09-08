«Арсенал» підписав контракт з дев'ятирічним африканським талантом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото надане ресурсом «Золотий талант»

Лондонський клуб здійснив досить незвичне придбання

Селекційний відділ «Арсеналу» відшукав зовсім ще «зелений» талант в Африці - дев'ятирічного Джейдена Адетібу з Нігерії.

«Каноніри» уклали контракт з дев'ятирічним нігерійським гравцем Джейденом Адетібою, повідомляє «Mirror». Відзначається, що перш ніж стати гравцем лондонського клубу, футболіст провів п'ятитижневий перегляд.

За словами Адетібу, він все життя вболівав за «Арсенал», а його улюбленим гравцем є співвітчизник Алекс Івобі.

Фото Адетібу у формі Арсеналу оперативно опублікував у Твіттері його батько.