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    «Арсенал» підписав контракт з дев'ятирічним африканським талантом

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    Фото надане ресурсом&nbsp;&laquo;Золотий талант&raquo; - «Арсенал» підписав контракт з дев'ятирічним африканським талантом
    Фото надане ресурсом «Золотий талант»

    Лондонський клуб здійснив досить незвичне придбання

    Селекційний відділ «Арсеналу» відшукав зовсім ще «зелений» талант в Африці - дев'ятирічного Джейдена Адетібу з Нігерії.

    «Каноніри» уклали контракт з дев'ятирічним нігерійським гравцем Джейденом Адетібою, повідомляє «Mirror». Відзначається, що перш ніж стати гравцем лондонського клубу, футболіст провів п'ятитижневий перегляд. 

    За словами Адетібу, він все життя вболівав за «Арсенал», а його улюбленим гравцем є співвітчизник Алекс Івобі.

    Фото Адетібу у формі Арсеналу оперативно опублікував у Твіттері його батько.

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