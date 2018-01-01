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    «Арсенал» зробив велику пропозицію «Боруссії» Д щодо Обамеянга

    У сезоні 2017/2018 габонець забив 21 гол у 23 поєдинках за «Боруссію» Д
    Виконавчий директор «Боруссії» Дортмунд Ханс-Йоахім Ватцке підтвердив інформацію стосовно переговорів з Арсеналом щодо нападника П'єра-Емеріка Обамеянга. Ханс-Йоахім Ватцке в інтерв'ю Ruhrnachrichten заявив, що «Арсенал» зробив пропозицію щодо трансфера П'єра-Емеріка Обамеянга, проте суми поки не розголошуються. «Я
    • Сьогодні, 20:28
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    П'єр-Емерік Обамеянг. Фото: Getty Images
    П'єр-Емерік Обамеянг. Фото: Getty Images

    У сезоні 2017/2018 габонець забив 21 гол у 23 поєдинках за «Боруссію» Д

    Виконавчий директор «Боруссії» Дортмунд Ханс-Йоахім Ватцке підтвердив інформацію стосовно переговорів з Арсеналом щодо нападника П'єра-Емеріка Обамеянга.

    Ханс-Йоахім Ватцке в інтерв'ю Ruhrnachrichten заявив, що «Арсенал» зробив пропозицію щодо трансфера П'єра-Емеріка Обамеянга, проте суми поки не розголошуються.

    «Я можу підтвердити, що є запит від «Арсенала» щодо Обамеянга і ми не коментуємо суми, які називала англійська сторона сьогодні починаючи з опівдня», – заявив Ватцке.

    У сезоні 2017/2018 габонець забив 21 гол у 23 поєдинках за «Боруссію» Д.

    Раніше спортивний директор Міхаель Цорк заявляв, що «Арсенал» не робив конкретної пропозиції щодо форварда.

    Джерело: Футбол 24

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