«Арсенал» зробив велику пропозицію «Боруссії» Д щодо Обамеянга

У сезоні 2017/2018 габонець забив 21 гол у 23 поєдинках за «Боруссію» Д

Виконавчий директор «Боруссії» Дортмунд Ханс-Йоахім Ватцке підтвердив інформацію стосовно переговорів з Арсеналом щодо нападника П'єра-Емеріка Обамеянга. Ханс-Йоахім Ватцке в інтерв'ю Ruhrnachrichten заявив, що «Арсенал» зробив пропозицію щодо трансфера П'єра-Емеріка Обамеянга, проте суми поки не розголошуються. «Я



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П'єр-Емерік Обамеянг. Фото: Getty Images

У сезоні 2017/2018 габонець забив 21 гол у 23 поєдинках за «Боруссію» Д

Виконавчий директор «Боруссії» Дортмунд Ханс-Йоахім Ватцке підтвердив інформацію стосовно переговорів з Арсеналом щодо нападника П'єра-Емеріка Обамеянга.

Ханс-Йоахім Ватцке в інтерв'ю Ruhrnachrichten заявив, що «Арсенал» зробив пропозицію щодо трансфера П'єра-Емеріка Обамеянга, проте суми поки не розголошуються.

«Я можу підтвердити, що є запит від «Арсенала» щодо Обамеянга і ми не коментуємо суми, які називала англійська сторона сьогодні починаючи з опівдня», – заявив Ватцке.

У сезоні 2017/2018 габонець забив 21 гол у 23 поєдинках за «Боруссію» Д.

Раніше спортивний директор Міхаель Цорк заявляв, що «Арсенал» не робив конкретної пропозиції щодо форварда.

Джерело: Футбол 24