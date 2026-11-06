У Думі скаржаться, що українці заважають отримати нейтральний статус прихильнику війни Большунову

Лижник Большунов був учасником мітингу на підтримку війни «Za мир без нацизма»

Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту та одіозна депутатка Держдуми РФ Світлана Журова прокоментувала інформацію норвезьких ЗМІ про невидачу нейтрального статусу прихильнику війни РФ проти України Олександру Большунову. Про це інформує «Главком».

Цього тижня телерадіокомпанія NRK повідомила, що Міжнародна федерація лижних видів спорту та сноуборду (FIS) відмовила Большунову у нейтральному статусі.

«Думаю, річ у тому, що Большунову дуже популярний у Росії. Напевно, це також відіграло свою роль. Тим більше, він олімпійський чемпіон, сильний конкурент. Навіщо він потрібний норвежцям?

Передбачити такі рішення неможливо. Ми розуміємо, що у багатьох федераціях найсильніших спортсменів цілеспрямовано усувають від змагань. При цьому одним лідерам надають нейтральний статус, а іншим – ні. У них якась своя система.

У мене складається відчуття, що на ці рішення впливають, зокрема, українці, які надають якусь інформацію і тим самим підливають олії у вогонь. А у федераціях вважають, що це достатня підстава для того, щоб не допустити того чи іншого спортсмена до змагань», – заявила Журова.

Варто зазначити, що у березні 2022 року Большунов був учасником мітингу на підтримку війни «Za мир без нацизма», який відбувся в московських «Лужніках».

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.