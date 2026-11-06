Головна Спорт Ще більше про спорт
search button user button menu button
1717-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

У Думі скаржаться, що українці заважають отримати нейтральний статус прихильнику війни Большунову

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
У Думі скаржаться, що українці заважають отримати нейтральний статус прихильнику війни Большунову
Большунов (ліворуч) подав документи до FIS на отримання нейтрального статусу

Лижник Большунов був учасником мітингу на підтримку війни «Za мир без нацизма»

Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту та одіозна депутатка Держдуми РФ Світлана Журова прокоментувала інформацію норвезьких ЗМІ про невидачу нейтрального статусу прихильнику війни РФ проти України Олександру Большунову. Про це інформує «Главком».

Цього тижня телерадіокомпанія NRK повідомила, що Міжнародна федерація лижних видів спорту та сноуборду (FIS) відмовила Большунову у нейтральному статусі.

«Думаю, річ у тому, що Большунову дуже популярний у Росії. Напевно, це також відіграло свою роль. Тим більше, він олімпійський чемпіон, сильний конкурент. Навіщо він потрібний норвежцям?

Передбачити такі рішення неможливо. Ми розуміємо, що у багатьох федераціях найсильніших спортсменів цілеспрямовано усувають від змагань. При цьому одним лідерам надають нейтральний статус, а іншим – ні. У них якась своя система.

У мене складається відчуття, що на ці рішення впливають, зокрема, українці, які надають якусь інформацію і тим самим підливають олії у вогонь. А у федераціях вважають, що це достатня підстава для того, щоб не допустити того чи іншого спортсмена до змагань», – заявила Журова.

Варто зазначити, що у березні 2022 року Большунов був учасником мітингу на підтримку війни «Za мир без нацизма», який відбувся в московських «Лужніках».

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: Державна Дума пропаганда лижний спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нові депутати Державної думи РФ пов'язані з війною в Україні
У Держдумі РФ працевлаштувалися соратники Януковича: які посади вони отримали
25 жовтня, 03:08
Окупанти почали витісняти українців із ТОТ
Росія розпочала операцію проти українців на окупованих територіях
23 жовтня, 06:21
Російським лижникам загрожує пропуск головного старту 2027 року
Стало відомо, що Швеція хоче завадити російським лижникам виступити на Чемпіонаті світу
21 жовтня, 13:45
Захарова звинуватила Нідерланди у шовінізмі
Захарова істерично відреагувала на недопуск до Чемпіонату світу прихильниць Путіна
20 жовтня, 12:17
Фріда Карлссон стала однією з найбільших зірок Олімпіади-2026 у лижних перегонах
Олімпійська чемпіонка з лижних гонок мала проблеми з поліцією на Тенеріфе: причина шокує
18 жовтня, 10:43
Юрій Бородавко у 2022 незаконно відвідував тимчасово окупований Крим
Російський тренер, який незаконно відвідував Крим, подався на отримання нейтрального статусу
16 жовтня, 16:46
Антон Мілаєв в українському полоні
У Росії оголошено в розшук правнука Брежнєва, який перебуває в українському полоні
10 жовтня, 16:55
Звінчук регулярно виступає в ефірах російського пропагандиста Володимира Соловйова
Має прямі зв'язки з Кремлем. Що відомо про затриманого в Чорногорії пропагандиста Звінчука
9 жовтня, 15:25
Заява пролунала після влучання по датацентру «Яндекса» у Рязанській області
Держдума РФ заявила, що датацентри мають самі захищатися від дронів
8 жовтня, 18:48

Ще більше про спорт

Фінляндія анонсувала обмеження на в'їзд російських спортсменів до країни
Фінляндія анонсувала обмеження на в'їзд російських спортсменів до країни
Російська лижниця, яка хоче отримати нейтральний статус, заявила, що є давньою прихильницею Путіна
Російська лижниця, яка хоче отримати нейтральний статус, заявила, що є давньою прихильницею Путіна
У Думі скаржаться, що українці заважають отримати нейтральний статус прихильнику війни Большунову
У Думі скаржаться, що українці заважають отримати нейтральний статус прихильнику війни Большунову
Бронзовий призер Олімпіади-2024 погорів на допінгу
Бронзовий призер Олімпіади-2024 погорів на допінгу
Юнацькі Олімпійські ігри 2026: анонс виступів українців 6 листопада
Юнацькі Олімпійські ігри 2026: анонс виступів українців 6 листопада
Дівоча збірна України з футзалу вийшла до півфіналу Юнацьких Олімпійських ігор
Дівоча збірна України з футзалу вийшла до півфіналу Юнацьких Олімпійських ігор

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 листопада 2026
150K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
97K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
55K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
Вчора, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
4 листопада, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 листопада, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
4 листопада, 05:56

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua