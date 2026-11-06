Новий чемпіон Формули-1 Антонеллі зустрів родину кумира перед Гранпрі Бразилії
Для італійського пілота день з родиною Айртона Сенни вийшов особливо пам'ятним
Італійський пілот Формули-1 Кімі Антонеллі, який нещодавно став наймолодшим чемпіоном світу в історії, розповів про емоційний візит до родинного маєтку легендарного бразильського гонщика Айртона Сенни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Motorsport.
Дитяча мрія Антонеллі
У вівторок, через два дні після завоювання чемпіонського титулу на Гранпрі Мексики, пілот «Мерседеса» відвідав Fazenda Dois Lagos – маєток родини Сенни. Особливим моментом для 20-річного гонщика стала можливість посидіти в Lotus 98T, на якому бразилець виступав у сезоні 1986 року.
Антонеллі опублікував фотографію з боліда в соціальних мережах і подякував родині Сенни за день, який назвав незабутнім.
Пізніше, спілкуючись із журналістами на автодромі «Інтерлагос», італієць зізнався, що ця поїздка виявилася навіть емоційнішою, ніж він очікував. «Я був справді зворушений. Це був дуже особливий день, який я пам'ятатиму все життя. Я завжди буду вдячний родині Сенни за те, що вони дозволили мені побачити все це і навіть посидіти в боліді. Це було щось неймовірне», – розповів Антонеллі.
За словами пілота, він настільки захопився атмосферою маєтку, що намагався залишитися там якомога довше. «Насправді я зовсім не хотів їхати. Намагався затриматися настільки, наскільки це було можливо, адже це був неймовірний досвід. Родина Сенни з великою відкритістю показувала місця, де Айртон проводив більшу частину свого часу. Це було неймовірно – усвідомлювати, що він справді був тут, проводив час у своїй кімнаті. Дуже емоційний і особливий день», – додав гонщик.
Під час візиту Антонеллі супроводжували його батько Марко, племінник Айртона Бруно Сенна, а також його племінниці Б'янка та Лалаллі. Маєток має власну картингову трасу, а Бруно після зустрічі навіть подякував молодому італійцю за урок із картингу.
Антонеллі присвятить Сенні спеціальний шолом
Вшанування пам'яті легендарного бразильця продовжиться і безпосередньо під час гоночного вікенду в Сан-Паулу. Антонеллі підготував спеціальний дизайн шолома на честь свого кумира. Цього року минає 35 років від першої перемоги Сенни на домашньому Гран-прі Бразилії, яку він здобув на «Інтерлагосі» у 1991-му.
«Цей шолом багато для мене означає. Мій особливий дизайн на цей вікенд – присвята моєму кумиру та Бразилії. Сподіваюся, вам він сподобається так само, як і мені», – написав Антонеллі в соцмережах.
Айртон Сенна трагічно загинув під час Гранпрі Сан-Марино у 1994 році, зазнавши фатальних травм під час зіткнення.
Нагадаємо, що «Главком» розповів про деталі біографії новоспеченого володаря титулу.
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