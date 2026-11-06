Новий чемпіон Формули-1 Антонеллі зустрів родину кумира перед Гранпрі Бразилії

Для італійського пілота день з родиною Айртона Сенни вийшов особливо пам'ятним

Італійський пілот Формули-1 Кімі Антонеллі, який нещодавно став наймолодшим чемпіоном світу в історії, розповів про емоційний візит до родинного маєтку легендарного бразильського гонщика Айртона Сенни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Motorsport.

Дитяча мрія Антонеллі

У вівторок, через два дні після завоювання чемпіонського титулу на Гранпрі Мексики, пілот «Мерседеса» відвідав Fazenda Dois Lagos – маєток родини Сенни. Особливим моментом для 20-річного гонщика стала можливість посидіти в Lotus 98T, на якому бразилець виступав у сезоні 1986 року.

Антонеллі опублікував фотографію з боліда в соціальних мережах і подякував родині Сенни за день, який назвав незабутнім.

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Пізніше, спілкуючись із журналістами на автодромі «Інтерлагос», італієць зізнався, що ця поїздка виявилася навіть емоційнішою, ніж він очікував. «Я був справді зворушений. Це був дуже особливий день, який я пам'ятатиму все життя. Я завжди буду вдячний родині Сенни за те, що вони дозволили мені побачити все це і навіть посидіти в боліді. Це було щось неймовірне», – розповів Антонеллі.

За словами пілота, він настільки захопився атмосферою маєтку, що намагався залишитися там якомога довше. «Насправді я зовсім не хотів їхати. Намагався затриматися настільки, наскільки це було можливо, адже це був неймовірний досвід. Родина Сенни з великою відкритістю показувала місця, де Айртон проводив більшу частину свого часу. Це було неймовірно – усвідомлювати, що він справді був тут, проводив час у своїй кімнаті. Дуже емоційний і особливий день», – додав гонщик.

Під час візиту Антонеллі супроводжували його батько Марко, племінник Айртона Бруно Сенна, а також його племінниці Б'янка та Лалаллі. Маєток має власну картингову трасу, а Бруно після зустрічі навіть подякував молодому італійцю за урок із картингу.

Антонеллі присвятить Сенні спеціальний шолом

Вшанування пам'яті легендарного бразильця продовжиться і безпосередньо під час гоночного вікенду в Сан-Паулу. Антонеллі підготував спеціальний дизайн шолома на честь свого кумира. Цього року минає 35 років від першої перемоги Сенни на домашньому Гран-прі Бразилії, яку він здобув на «Інтерлагосі» у 1991-му.

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«Цей шолом багато для мене означає. Мій особливий дизайн на цей вікенд – присвята моєму кумиру та Бразилії. Сподіваюся, вам він сподобається так само, як і мені», – написав Антонеллі в соцмережах.

Айртон Сенна трагічно загинув під час Гранпрі Сан-Марино у 1994 році, зазнавши фатальних травм під час зіткнення.

Нагадаємо, що «Главком» розповів про деталі біографії новоспеченого володаря титулу.