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Фінляндія анонсувала обмеження на в'їзд російських спортсменів до країни

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Фінляндія анонсувала обмеження на в'їзд російських спортсменів до країни
У Фінляндії не дуже раді бачити російських атлетів

На спортсменів з країни-агресора очікують нові проблеми

Міністерство закордонних справ Фінляндії готує додаткові заходи щодо обмеження в'їзду громадян Росії до країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Iltalehti.

Зазначається, що йдеться про більш жорсткі правила в'їзду для професійних спортсменів. Зміни підготують у максимально стислий термін.

«З 2022 року ми вже обмежуємо в'їзд росіян, у тому числі не надаємо туристичних віз. Ця зміна вводиться з метою того, щоб, зокрема, можна було відмовити у в'їзді професійним спортсменам», – заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

Його також запитали, чи ця зміна означає, що російських спортсменів надалі взагалі не допускатимуть до Фінляндії.

«Коли ми перейдемо до деталей, все стане зрозумілим. Але, як на мене, це було б послідовним рішенням», – сказав Орпо.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: Фінляндія росія спорт

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