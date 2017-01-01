Артем Кравець все ближче до відходу з «Динамо»

Представник турецького клубу провели переговори з Артемом Кравцем

Форвард київського «Динамо» Артем Кравець став на крок ближче до турецького клубу «Гезтепе». Представник турецького клубу «Гезтепе» провели перші переговори з Артемом Кравцем з приводу переходу і досягли певних успіхів. На даний момент діалог продовжується, повідомляє Аjansspor. Крім Кравця