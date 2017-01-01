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    Артем Кравець все ближче до відходу з «Динамо»

    Представник турецького клубу провели переговори з Артемом Кравцем
    Форвард київського «Динамо» Артем Кравець став на крок ближче до турецького клубу «Гезтепе». Представник турецького клубу «Гезтепе» провели перші переговори з Артемом Кравцем з приводу переходу і досягли певних успіхів. На даний момент діалог продовжується, повідомляє Аjansspor. Крім Кравця
    • Сьогодні, 20:12
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    Артем Кравець. Фото: Футбол 24
    Артем Кравець. Фото: Футбол 24

    Представник турецького клубу провели переговори з Артемом Кравцем

    Форвард київського «Динамо» Артем Кравець став на крок ближче до турецького клубу «Гезтепе».

    Представник турецького клубу «Гезтепе» провели перші переговори з Артемом Кравцем з приводу переходу і досягли певних успіхів. На даний момент діалог продовжується, повідомляє Аjansspor.

    Крім Кравця «Гезтепе» зацікавлений в послугах ще одного форварда з України - Євгена Селезньова, який недавно покинув «Карабюкспор» і знаходиться в статусі вільного агента.

    Після 15-ти турів «Гезтепе» займає в чемпіонаті Туреччини шосте місце.

    Джерело: MatchDay

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