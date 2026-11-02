Національний олімпійський комітет визначив найкращих спортсменів жовтня

Алпєєва та Макогоненко – найкращі спортсмени жовтня за версією НОК України

Найкращою спортсменкою жовтня 2026 року стала борчиня Анастасія Аплєєва

Борчиня Анастасія Аплєєва та боксерка Кіра Макогоненко – найкращі спортсменки жовтня за версією НОК України. Про це інформує «Главком».

2 листопада відбулося засідання Експертної комісії Національного олімпійського комітету України, під час якого було визначено лауреатів традиційного конкурсу «Найкращий спортсмен місяця».

Найкращою спортсменкою жовтня 2026 року визнано Анастасію Аплєєву – чемпіонку світу з вільної боротьби у ваговій категорії до 76 кг, що проходив в Астані (Казахстан).

Її золота нагорода стала єдиною золотою медаллю збірної України на чемпіонаті світу-2026 з боротьби, а також найкращим результатом українських борчинь в історії виступів у цій олімпійській ваговій категорії.

Найкращим тренером жовтня обрано Андрія Пістуна – особистого наставника Анастасії Аплєєвої.

У номінації «Найкраща юна спортсменка жовтня» перемогу здобула Кіра Макогоненко. Українська боксерка стала чемпіонкою світу серед молоді у ваговій категорії до 54 кг на світовій першості в Будві (Чорногорія). У фінальному поєдинку Кіра здолала представницю Китаю Сіруй Ян та виборола золоту нагороду.

Найкращим тренером юної спортсменки жовтня визнано Артема Макогоненка – особистого тренера та батька Кіри Макогоненко.

Нагадаємо, на Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року Україна здобула першу нагороду.

Автором першого медального успіху став дзюдоїст Хазар Гейдаров, який виступає у ваговій категорії до 66 кг.

Український спортсмен розпочав свій турнірний шлях одразу зі стадії чвертьфіналу, де не залишив шансів представнику Сенегалу Матару Діопу. У напруженому півфінальному поєдинку Гейдаров упевнено здолав суперника з Угорщини Німрода Мілднера, що й гарантувало йому як мінімум срібну нагороду.

У вирішальній сутичці за золото Хазар переміг канадського дзюдоїста Анеса Маті.