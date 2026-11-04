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Гандбольна збірна України з ганебним антирекордом стартувала у відборі до Чемпіонату Європи

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Гандбольна збірна України з ганебним антирекордом стартувала у відборі до Чемпіонату Європи
Українська збірна не стримала острів'ян
фото: EHF

«Синьо-жовті» нічого не змогли протиставити півфіналісту Євро-2026

Національна команда України з гандболу розгромно поступилася збірній Ісландії (26:48) на старті кваліфікації до Чемпіонату Європи 2028. Про це повідомляє «Главком».

Підопічні Вадима Бражника провалили перший тайм. Острів'яни методично збільшували власну перевагу впродовж усього відрізку. Натомість «синьо-жовті» оформили лише дев'ять м'ячів.

Трохи краще збірна України виглядала в другій половині. Цього разу команда Бражника набрала 17 пунктів. Однак, суперник і зараз виявився вправнішим (25 голів). Найрезультативнішим у складі «синьо-жовтих» став лівий крайній Дмитро Артеменко, який оформив вісім м'ячів.

Фіаско з Ісландією стало найбільшою поразкою української збірної в історії. Досі найгіршим поєдинком національної команди була поразка від Франції (26:46) на цьогорічному Чемпіонаті Європи. Реабілітуватися за невдачу «синьо-жовті» спробують 8 листопада в протистоянні зі збірною Сербії.

Чемпіонат Європи. Кваліфікація, група 3

Ісландія – Україна – 48:26 (23:9, 25:17)

До слова, Фінляндія ініціювала обмеження в'їзду російських спортсменів до Шенгенської зони. Пропозицію подала міністерка закордонних справ Еліна Валтонен. Вона також анонсувала бан національного рівня.

Нагадаємо, Міжнародна федерація хокею отримала припис про перегляд статусу Росії. CAS відхилив п'ять резолюцій керівної організації світового хокею. Тепер федерація зобов'язана забезпечити участь російських команд у сезоні 2026/27.

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Теги: Збірна України гандбол чемпіонат Європи

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