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    Артем Смірнов поступився у фіналі тенісного турніру в Туреччині

    Даний фінал був для українського тенісистка другим в поточному сезоні
    Артем Смірнов знову не зміг завоювати перший титул в цьому році. У вирішальному матчі 15-тисячника в Туреччині український тенісист, посіяний під восьмим номером, за 1 годину 40 хвилин поступився представнику Словенії Ніку Разборшеку, який потрапив в основну сітку через кваліфікацію: 3:6, 4:6. Зазначимо, що даний фінал був для Смірнова другим в
    • Вчора, 13:47
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    Артем Смірнов. Фото:&nbsp;sapronov-tennis.org
    Артем Смірнов. Фото: sapronov-tennis.org

    Даний фінал був для українського тенісистка другим в поточному сезоні

    Артем Смірнов знову не зміг завоювати перший титул в цьому році.

    У вирішальному матчі 15-тисячника в Туреччині український тенісист, посіяний під восьмим номером, за 1 годину 40 хвилин поступився представнику Словенії Ніку Разборшеку, який потрапив в основну сітку через кваліфікацію: 3:6, 4:6.

    Зазначимо, що даний фінал був для Смірнова другим в поточному сезоні. В кінці січня Артем став фіналістом «ф'ючерсу» в єгипетському Шарм-ель-Шейху.

    За участь на турнірі 30-річний українець заробив десять рейтингових очок і $ 1,272 призових.

    Нагадаємо, що Долгополов знявся з турніру в Стамбулі та продовжує залишатися поза кортом.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс
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