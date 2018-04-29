Артем Смірнов поступився у фіналі тенісного турніру в Туреччині

Даний фінал був для українського тенісистка другим в поточному сезоні

Артем Смірнов знову не зміг завоювати перший титул в цьому році. У вирішальному матчі 15-тисячника в Туреччині український тенісист, посіяний під восьмим номером, за 1 годину 40 хвилин поступився представнику Словенії Ніку Разборшеку, який потрапив в основну сітку через кваліфікацію: 3:6, 4:6. Зазначимо, що даний фінал був для Смірнова другим в



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Артем Смірнов. Фото: sapronov-tennis.org

Даний фінал був для українського тенісистка другим в поточному сезоні

Артем Смірнов знову не зміг завоювати перший титул в цьому році.

У вирішальному матчі 15-тисячника в Туреччині український тенісист, посіяний під восьмим номером, за 1 годину 40 хвилин поступився представнику Словенії Ніку Разборшеку, який потрапив в основну сітку через кваліфікацію: 3:6, 4:6.

Зазначимо, що даний фінал був для Смірнова другим в поточному сезоні. В кінці січня Артем став фіналістом «ф'ючерсу» в єгипетському Шарм-ель-Шейху.

За участь на турнірі 30-річний українець заробив десять рейтингових очок і $ 1,272 призових.

Нагадаємо, що Долгополов знявся з турніру в Стамбулі та продовжує залишатися поза кортом.

Джерело: btu.org.ua