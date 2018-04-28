Долгополов знявся з турніру в Стамбулі та продовжує залишатися поза кортом

Замінить українця на турнірі в Стамбулі росіянин Михайло Южний

54 ракетка світу Олександр Долгополов знявся з турніру серії АТР 250 в Стамбулі. Про це повідомляє Tennis World USA. Українець продовжує свій проблемний сезон і не виступить на Istanbul Open через травму зап'ястя. При цьому Долгополов продовжує перебувати в заявці на турнір в Мадриді, який пройде з 5-го по 12 травня, але може пропустити і



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Олександр Долгополов. Фото: Getty Images

Замінить українця на турнірі в Стамбулі росіянин Михайло Южний

54 ракетка світу Олександр Долгополов знявся з турніру серії АТР 250 в Стамбулі.

Про це повідомляє Tennis World USA.

Українець продовжує свій проблемний сезон і не виступить на Istanbul Open через травму зап'ястя. При цьому Долгополов продовжує перебувати в заявці на турнір в Мадриді, який пройде з 5-го по 12 травня, але може пропустити і Masters.

Замінить українця на турнірі в Стамбулі росіянин Михайло Южний.

Зазначимо, що в поточному сезоні Долгополов зіграв всього лише на чотирьох турнірах, де здобув п'ять перемог. За останні три місяці після Australian Open українець провів тільки один матч.

Нагадаємо, до цього Долгополов знявся з турніру в Будапешті.