  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Долгополов знявся з турніру в Стамбулі та продовжує залишатися поза кортом

    Замінить українця на турнірі в Стамбулі росіянин Михайло Южний
    54 ракетка світу Олександр Долгополов знявся з турніру серії АТР 250 в Стамбулі. Про це повідомляє Tennis World USA. Українець продовжує свій проблемний сезон і не виступить на Istanbul Open через травму зап'ястя. При цьому Долгополов продовжує перебувати в заявці на турнір в Мадриді, який пройде з 5-го по 12 травня, але може пропустити і
    • Вчора, 21:49
    • Розсилка
    Олександр Долгополов. Фото: Getty Images
    Олександр Долгополов. Фото: Getty Images

    Замінить українця на турнірі в Стамбулі росіянин Михайло Южний

    54 ракетка світу Олександр Долгополов знявся з турніру серії АТР 250 в Стамбулі.

    Про це повідомляє Tennis World USA.

    Українець продовжує свій проблемний сезон і не виступить на Istanbul Open через травму зап'ястя. При цьому Долгополов продовжує перебувати в заявці на турнір в Мадриді, який пройде з 5-го по 12 травня, але може пропустити і Masters.

    Замінить українця на турнірі в Стамбулі росіянин Михайло Южний.

    Зазначимо, що в поточному сезоні Долгополов зіграв всього лише на чотирьох турнірах, де здобув п'ять перемог. За останні три місяці після Australian Open українець провів тільки один матч.

    Нагадаємо, до цього Долгополов знявся з турніру в Будапешті.

    теніс Олександр Долгополов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ