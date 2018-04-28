Долгополов знявся з турніру в Стамбулі та продовжує залишатися поза кортом
- Вчора, 21:49
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Олександр Долгополов. Фото: Getty Images
Замінить українця на турнірі в Стамбулі росіянин Михайло Южний
54 ракетка світу Олександр Долгополов знявся з турніру серії АТР 250 в Стамбулі.
Про це повідомляє Tennis World USA.
Українець продовжує свій проблемний сезон і не виступить на Istanbul Open через травму зап'ястя. При цьому Долгополов продовжує перебувати в заявці на турнір в Мадриді, який пройде з 5-го по 12 травня, але може пропустити і Masters.
Замінить українця на турнірі в Стамбулі росіянин Михайло Южний.
Зазначимо, що в поточному сезоні Долгополов зіграв всього лише на чотирьох турнірах, де здобув п'ять перемог. За останні три місяці після Australian Open українець провів тільки один матч.
Нагадаємо, до цього Долгополов знявся з турніру в Будапешті.