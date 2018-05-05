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    Асистенти головного тренера збірної України відвідають матч «Динамо» - «Шахтар»

    Андрій Шевченко відвідає українське класико тільки в останньому турі УПЛ
    Асистенти головного тренера збірної України Андрія Шевченка Рауль Ріанчо і Андреа Мальдера відвідають фінальний матч Кубка України між «Динамо» і «Шахтарем». Цей поєдинок відбудеться в Дніпрі. Сам же наставник національної команди відвідає українське класико тільки в останньому турі української Прем'єр-ліги в Києві.
    • Сьогодні, 18:23
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    Андрій Шевченко і&nbsp;Рауль Ріанчо. Фото: ФФУ
    Андрій Шевченко і Рауль Ріанчо. Фото: ФФУ

    Андрій Шевченко відвідає українське класико тільки в останньому турі УПЛ

    Асистенти головного тренера збірної України Андрія Шевченка Рауль Ріанчо і Андреа Мальдера відвідають фінальний матч Кубка України між «Динамо» і «Шахтарем».

    Цей поєдинок відбудеться в Дніпрі. Сам же наставник національної команди відвідає українське класико тільки в останньому турі української Прем'єр-ліги в Києві.

    Нагадаємо, що матч «Динамо» - «Шахтар» відбудеться 9-го травня. Початок гри - о 20:30.

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