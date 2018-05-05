Асистенти головного тренера збірної України відвідають матч «Динамо» - «Шахтар»

Андрій Шевченко відвідає українське класико тільки в останньому турі УПЛ

Асистенти головного тренера збірної України Андрія Шевченка Рауль Ріанчо і Андреа Мальдера відвідають фінальний матч Кубка України між «Динамо» і «Шахтарем». Цей поєдинок відбудеться в Дніпрі. Сам же наставник національної команди відвідає українське класико тільки в останньому турі української Прем'єр-ліги в Києві.