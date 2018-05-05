Асистенти головного тренера збірної України відвідають матч «Динамо» - «Шахтар»
- Сьогодні, 18:23
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Андрій Шевченко і Рауль Ріанчо. Фото: ФФУ
Андрій Шевченко відвідає українське класико тільки в останньому турі УПЛАсистенти головного тренера збірної України Андрія Шевченка Рауль Ріанчо і Андреа Мальдера відвідають фінальний матч Кубка України між «Динамо» і «Шахтарем».
Цей поєдинок відбудеться в Дніпрі. Сам же наставник національної команди відвідає українське класико тільки в останньому турі української Прем'єр-ліги в Києві.
Нагадаємо, що матч «Динамо» - «Шахтар» відбудеться 9-го травня. Початок гри - о 20:30.