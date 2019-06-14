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    «Аталанта» дає за Малиновського 12 млн євро, а «Генк» хоче 20 млн

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    Руслан Малиновський - «Аталанта» дає за Малиновського 12 млн євро, а «Генк» хоче 20 млн
    Руслан Малиновський

    У сезоні 2018/2019 у чемпіонаті Бельгії Малиновський провів 37 матчів, забив 13 голів, віддав 11 гольових передач.

    «Аталанта» зробила пропозицію «Генку» щодо півзахисника Руслана Малиновському в розмірі 12 млн євро, повідомляє бельгійське видання Nieuwsblad.

    За інформацією видання, «Генк» не згоден з такою пропозицією і наполягає на сумі в 20 млн євро.

    Також бельгійський клуб запропонував Малиновському продовження контракту на 1 рік з підвищенням заробітної плати.

    У сезоні 2018/2019 у чемпіонаті Бельгії Малиновський провів 37 матчів, забив 13 голів, віддав 11 гольових передач.

    «Аталанта» зайняла 3 місце в серії А і братиме участь в Лізі Чемпіонів у наступному сезоні.

    Раніше з'явилася інформація, що Малиновським також цікавиться «Сампдорія».

    Джерело: Sports.ru

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