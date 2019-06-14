«Аталанта» дає за Малиновського 12 млн євро, а «Генк» хоче 20 млн



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Руслан Малиновський

У сезоні 2018/2019 у чемпіонаті Бельгії Малиновський провів 37 матчів, забив 13 голів, віддав 11 гольових передач.

«Аталанта» зробила пропозицію «Генку» щодо півзахисника Руслана Малиновському в розмірі 12 млн євро, повідомляє бельгійське видання Nieuwsblad.

За інформацією видання, «Генк» не згоден з такою пропозицією і наполягає на сумі в 20 млн євро.

Також бельгійський клуб запропонував Малиновському продовження контракту на 1 рік з підвищенням заробітної плати.

У сезоні 2018/2019 у чемпіонаті Бельгії Малиновський провів 37 матчів, забив 13 голів, віддав 11 гольових передач.

«Аталанта» зайняла 3 місце в серії А і братиме участь в Лізі Чемпіонів у наступному сезоні.

Раніше з'явилася інформація, що Малиновським також цікавиться «Сампдорія».

Джерело: Sports.ru