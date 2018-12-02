«Атлетико» на виїзді не зміг обіграти «Жирону» і вийти на перше місце у Ла Лізі



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Фото взяте з сайту ua-football.com

Один з фаворитів чемпіонату Іспанії несподівано поділив очки зі скромною «Жироною»

Мадридський «Атлетико» не зміг обіграти «Жирону» у виїзному матчі 14-го туру іспанської Ла Ліги з футболу. Господарі поля вийшли вперед у доданий до першого тайму час - Крістіан Стуані реалізував пенальті. «Атлетико» зміг уникнути поразки наприкінці матчу завдяки автоголу Хонаса Рамальо.

Нічия дозволила «Атлетико» зрівняються з «Барселоною», у обох клубів по 25 очок і вони наразі поділяють другу сходинку турнірної таблиці чемпіонату Іспанії з футболу. Від лідируючої «Севільї» обидва клуби відстають на одне очко.

«Жирона» зрівнялася з «Еспаньолом» і перебуває у зоні Ліги Європи , набравши 21 очко.

Чемпіонат Іспанії з футболу

Матч 14-го туру

«Жирона» - «Атлетико» (Мадрид) - 1:1 (1: 0)

Голи: Стуані (пен.), 45 + 2 - Рамальо (аг), 82.

Джерело: Динамомания