«Атлетико» на виїзді не зміг обіграти «Жирону» і вийти на перше місце у Ла Лізі
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Розсилка
Один з фаворитів чемпіонату Іспанії несподівано поділив очки зі скромною «Жироною»
Мадридський «Атлетико» не зміг обіграти «Жирону» у виїзному матчі 14-го туру іспанської Ла Ліги з футболу. Господарі поля вийшли вперед у доданий до першого тайму час - Крістіан Стуані реалізував пенальті. «Атлетико» зміг уникнути поразки наприкінці матчу завдяки автоголу Хонаса Рамальо.
Нічия дозволила «Атлетико» зрівняються з «Барселоною», у обох клубів по 25 очок і вони наразі поділяють другу сходинку турнірної таблиці чемпіонату Іспанії з футболу. Від лідируючої «Севільї» обидва клуби відстають на одне очко.
«Жирона» зрівнялася з «Еспаньолом» і перебуває у зоні Ліги Європи , набравши 21 очко.
Чемпіонат Іспанії з футболу
Матч 14-го туру
«Жирона» - «Атлетико» (Мадрид) - 1:1 (1: 0)
Голи: Стуані (пен.), 45 + 2 - Рамальо (аг), 82.
Джерело: Динамомания