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    «Атлетико» на виїзді не зміг обіграти «Жирону» і вийти на перше місце у Ла Лізі

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    Фото взяте з сайту&nbsp;ua-football.com - «Атлетико» на виїзді не зміг обіграти «Жирону» і вийти на перше місце у Ла Лізі
    Фото взяте з сайту ua-football.com

    Один з фаворитів чемпіонату Іспанії несподівано поділив очки зі скромною «Жироною»

    Мадридський «Атлетико» не зміг обіграти «Жирону» у виїзному матчі 14-го туру іспанської Ла Ліги з футболу. Господарі поля вийшли вперед у доданий до першого тайму час - Крістіан Стуані реалізував пенальті. «Атлетико» зміг уникнути поразки наприкінці матчу завдяки автоголу Хонаса Рамальо.

    Нічия дозволила «Атлетико» зрівняються з «Барселоною», у обох клубів по 25 очок і вони наразі поділяють другу сходинку турнірної таблиці чемпіонату Іспанії з футболу. Від лідируючої «Севільї» обидва клуби відстають на одне очко.

    «Жирона» зрівнялася з «Еспаньолом» і перебуває у зоні Ліги Європи , набравши 21 очко.

    Чемпіонат Іспанії з футболу

    Матч 14-го туру

    «Жирона» - «Атлетико» (Мадрид) - 1:1 (1: 0)

    Голи: Стуані (пен.), 45 + 2 - Рамальо (аг), 82.

    Джерело: Динамомания

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