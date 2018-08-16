«Атлетико» виграв Суперкубок УЄФА з футболу
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Команда Дієго Сімеоне в результативному матчі переграла «Реал»
У середу, 15-го серпня, в Талліні на «А Ле Кок Арені» в матчі за Суперкубок УЄФА зустрілися «Реал» і «Атлетико».
Перемогу з рахунком 4:2 святкували чинні чемпіони Ліги Європи, а саме підопічні Дієго Сімеоне.
Зазначимо, що «Реал» є чинним переможцем Ліги чемпіонів.
Суперкубок УЄФА
«Реал» (Мадрид) - «Атлетико» (Мадрид) 2:4 ДЧ (1:1)
Голи: 0:1 - Коста (1), 1:1 - Бензема (27), 2:1 - Рамос (63, пен), 2:2 - Коста (79), 2:3 - Сауль (98), 2:4 - Коке (104)
«Реал Мадрид»: Навас, Варан, Карвахаль, Рамос, Марсело, Кроос (Майораль, 102), Іско (Васкес, 82), Асенсіо (Модрич, 57), Каземіро (Себальос. 76), Бейл, Бензема.
«Атлетико»: Облак, Годін, Савич, Хуанфран, Люка Ернандес, Коке, Лемар (Парті, 90), Родрі Ернандес (Вітоло, 71), Сауль, Дієго Коста (Хіменес, 109), Грізманн (Корреа, 57)
Попередження: Асенсіо (35), Марсело (54), Корреа (60), Дієго Коста (62), Себальос (90), Модрич (101), Вітоло (105)