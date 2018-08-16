  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Атлетико» виграв Суперкубок УЄФА з футболу

    • Розсилка
    Дієго Коста вже на першій хвилині матчу відкрив рахунок - «Атлетико» виграв Суперкубок УЄФА з футболу
    Дієго Коста вже на першій хвилині матчу відкрив рахунок

    Команда Дієго Сімеоне в результативному матчі переграла «Реал»

    У середу, 15-го серпня, в Талліні на «А Ле Кок Арені» в матчі за Суперкубок УЄФА зустрілися «Реал» і «Атлетико».

    Перемогу з рахунком 4:2 святкували чинні чемпіони Ліги Європи, а саме підопічні Дієго Сімеоне.

    Зазначимо, що «Реал» є чинним переможцем Ліги чемпіонів.

    Суперкубок УЄФА

    «Реал» (Мадрид) - «Атлетико» (Мадрид) 2:4 ДЧ (1:1)

    Голи: 0:1 - Коста (1), 1:1 - Бензема (27), 2:1 - Рамос (63, пен), 2:2 - Коста (79), 2:3 - Сауль (98), 2:4 - Коке (104)

    «Реал Мадрид»: Навас, Варан, Карвахаль, Рамос, Марсело, Кроос (Майораль, 102), Іско (Васкес, 82), Асенсіо (Модрич, 57), Каземіро (Себальос. 76), Бейл, Бензема.

    «Атлетико»: Облак, Годін, Савич, Хуанфран, Люка Ернандес, Коке, Лемар (Парті, 90), Родрі Ернандес (Вітоло, 71), Сауль, Дієго Коста (Хіменес, 109), Грізманн (Корреа, 57)

    Попередження: Асенсіо (35), Марсело (54), Корреа (60), Дієго Коста (62), Себальос (90), Модрич (101), Вітоло (105)

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Суперкубок Ліга чемпіонів Ліга Європи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ