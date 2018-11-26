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    «Атлетико» втратив перемогу над «Барселоною» і шанс вийти на перше місце в Ла лізі

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    Фото взяте з сайту&nbsp;football.ua - «Атлетико» втратив перемогу над «Барселоною» і шанс вийти на перше місце в Ла лізі
    Фото взяте з сайту football.ua

    Центральний матч 13-го туру чемпіонату Іспанії переможця не виявив

    У Мадриді завершився центральний матч 13-го туру Ла ліги. «Атлетико» приймав «Барселону» і задовольнився нічиєю (1:1), втративши перемогу під завісу зустрічі.

    На 77-й хвилині мадридці після удару Дієго Кости вийшли вперед, але мінімальну перевагу не втримали.

    «Барселона» посилила атаку, випустивши на поле Дембеле і Малкома, і Усман врятував каталонців від поразки. На 90-й хвилині француз після передачі Ліонеля Мессі зрівняв рахунок - 1:1.

    «Атлетико» продовжив безпрограшну серію до 10 матчів і, набравши 24 очка, піднявся на друге місце у Ла лізі. «Барселона» не змогла виграти у другому матчі поспіль, але з 25 очками залишилася на першій позиції.

    Чемпіонат Іспанії з футболу 

    Матч 13-го туру

    «Атлетико» - «Барселона» - 1:1 (0:0)

    Гол: Коста, 77, Дембеле, 90.

    «Атлетико»: Облак, Арьяс, Луїс, Савич, Ернандес, Сауль, Коке, Ернандес, Лемар (Вітоло, 64), Грізманн, Коста (Корреа, 80).

    «Барселона»: Тер Штеген, Семеду, Альба, Піке, Юмтіті, Роберто (Рафінья, 46), Бускетс, Артур (Дембеле, 80), Відаль (Малком, 85), Суарес, Мессі

    Джерело: Динамомания

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