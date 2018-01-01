ATP Марсель. Стаховський вибув вже у першому раунді одиночного розряду

Українець поступився шостій ракетці турніру

Сергій Стаховський не зміг подолати перше коло турніру серії ATP, який розпочався в Марселі. У стартовому матчі український тенісист поступився представнику Люксембурга Жилю Мюллеру. Як відомо, до основної сітки турніру Стаховський пройшов як lucky loser після поразки від словака Норберта Гомбоша в фіналі кваліфікації і на відмові