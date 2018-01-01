ATP Марсель. Стаховський вибув вже у першому раунді одиночного розряду
- Сьогодні, 17:06
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Розсилка
Сергій Стаховський. Фото: БТУ
Українець поступився шостій ракетці турніру
Сергій Стаховський не зміг подолати перше коло турніру серії ATP, який розпочався в Марселі.
У стартовому матчі український тенісист поступився представнику Люксембурга Жилю Мюллеру.
Як відомо, до основної сітки турніру Стаховський пройшов як lucky loser після поразки від словака Норберта Гомбоша в фіналі кваліфікації і на відмові Даніїла Медведєва з Росії.
Open 13 Provence
ATP World Tour 250
Чоловічий турнір у Марселі, Франція
Призовий фонд: € 645,485
Жиль Мюллер (Люксембург, 6) - Сергій Стаховський (Україна) - 7:5, 6:3