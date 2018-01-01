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    ATP Марсель. Стаховський вибув вже у першому раунді одиночного розряду

    Українець поступився шостій ракетці турніру
    Сергій Стаховський не зміг подолати перше коло турніру серії ATP, який розпочався в Марселі. У стартовому матчі український тенісист поступився представнику Люксембурга Жилю Мюллеру. Як відомо, до основної сітки турніру Стаховський пройшов як lucky loser після поразки від словака Норберта Гомбоша в фіналі кваліфікації і на відмові
    • Сьогодні, 17:06
    • Розсилка
    Сергій Стаховський. Фото: БТУ
    Сергій Стаховський. Фото: БТУ

    Українець поступився шостій ракетці турніру

    Сергій Стаховський не зміг подолати перше коло турніру серії ATP, який розпочався в Марселі.

    У стартовому матчі український тенісист поступився представнику Люксембурга Жилю Мюллеру.

    Як відомо, до основної сітки турніру Стаховський пройшов як lucky loser після поразки від словака Норберта Гомбоша в фіналі кваліфікації і на відмові Даніїла Медведєва з Росії.

    Open 13 Provence

    ATP World Tour 250

    Чоловічий турнір у Марселі, Франція

    Призовий фонд: € 645,485

    Жиль Мюллер (Люксембург, 6) - Сергій Стаховський (Україна) - 7:5, 6:3

    Сергій Стаховський теніс
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