ATP Марсель. Стаховський зіграє в основній сітці турніру, незважаючи на поразку в кваліфікації

В цьому році українець вперше отримав місце в основній сітці турніру АТР

19 лютого у фінальному раунді відбіркового турніру серії ATP, що повинен розпочатися в Марселі, Сергій Стаховський поступився словаку Норберту Гомбошу, однак після відмови від участі в турнірі росіянина Даніїла Медведєва, отримав перепустку в основу як lucky loser. У першому колі основної сітки українець зіграє з шостим сіяним Жілем Мюллером з



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Cергій Стаховський

В цьому році українець вперше отримав місце в основній сітці турніру АТР

19 лютого у фінальному раунді відбіркового турніру серії ATP, що повинен розпочатися в Марселі, Сергій Стаховський поступився словаку Норберту Гомбошу, однак після відмови від участі в турнірі росіянина Даніїла Медведєва, отримав перепустку в основу як lucky loser.

У першому колі основної сітки українець зіграє з шостим сіяним Жілем Мюллером з Люксембургу, який займає 28-у сходинку в рейтингу АТР.

Тенісисти двічі зустрічалися один з одним (у 2012 і 2013 роках) і обидва матчі залишилися за Стаховським.

Зазначимо, що в цьому році Стаховський вперше отримав місце в основній сітці турніру АТР.

На даний момент другий номер українського тенісу займає 118-й рядок у світовій класифікації.

Також додамо, що Стаховський в сьомий раз за кар'єру стає «везучим невдахою» і зіграє свій дванадцятий матч в цьому статусі (шість перемог при п'яти поразках).

У 2008 році Сергій як lucky loser виграв титул на турнірі АТР в Загребі, перемігши по ходу змагань трьох сіяних суперників, а у вирішальному матчі він здолав першу ракетку турніру, хорвата Івана Любічича.

Джерело: btu.org.ua