ATP Плейфорд. Стаховський програв перший матч в сезоні

Матч тривав 2 години 28 хвилин

Друга ракетка України Сергій Стаховський програв на старті турніру Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) серії Challenger Tour у Плейфорді (Австралія) з призовим фондом $75 тисяч. У першому колі одиночного розряду Стаховський у напруженому протистоянні поступився американцеві Томмі Полу - 6:3, 5:7, 5:7. Матч тривав 2 години 28 хвилин. Путівку



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Сергій Стаховський. Фото: btu.org.ua

Матч тривав 2 години 28 хвилин

Друга ракетка України Сергій Стаховський програв на старті турніру Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) серії Challenger Tour у Плейфорді (Австралія) з призовим фондом $75 тисяч.

У першому колі одиночного розряду Стаховський у напруженому протистоянні поступився американцеві Томмі Полу - 6:3, 5:7, 5:7. Матч тривав 2 години 28 хвилин.

Путівку до чвертьфіналу турніру Пол розіграє з австралійцем Омаром Ясіком, який у свою чергу здобув перемогу над своїм співвітчизником Максом П'юрселлом - 6:4, 6:7 (8:10), 6:2.

Стаховський і Пол ще зустрінуться на корті Плейфорда у поєдинку 1/4 фіналу парного розряду.

City of Playford Tenrdanis International

ATP Challenger Tour

Чоловічий турнір у Плейфорді, Австралія

Призовий фонд: $75,000

Перший раунд, одиночний розряд

Сергій Стаховський (Україна, 4) - Томмі Пол (США) 6-3, 5-7, 5-7