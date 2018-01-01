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    ATP Плейфорд. Стаховський програв перший матч в сезоні

    Матч тривав 2 години 28 хвилин
    Друга ракетка України Сергій Стаховський програв на старті турніру Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) серії Challenger Tour у Плейфорді (Австралія) з призовим фондом $75 тисяч. У першому колі одиночного розряду Стаховський у напруженому протистоянні поступився американцеві Томмі Полу - 6:3, 5:7, 5:7. Матч тривав 2 години 28 хвилин. Путівку
    • Сьогодні, 11:47
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    Сергій Стаховський. Фото: btu.org.ua
    Сергій Стаховський. Фото: btu.org.ua

    Матч тривав 2 години 28 хвилин

    Друга ракетка України Сергій Стаховський програв на старті турніру Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) серії Challenger Tour у Плейфорді (Австралія) з призовим фондом $75 тисяч.

    У першому колі одиночного розряду Стаховський у напруженому протистоянні поступився американцеві Томмі Полу - 6:3, 5:7, 5:7. Матч тривав 2 години 28 хвилин.

    Путівку до чвертьфіналу турніру Пол розіграє з австралійцем Омаром Ясіком, який у свою чергу здобув перемогу над своїм співвітчизником Максом П'юрселлом - 6:4, 6:7 (8:10), 6:2.

    Стаховський і Пол ще зустрінуться на корті Плейфорда у поєдинку 1/4 фіналу парного розряду.

    City of Playford Tenrdanis International

    ATP Challenger Tour

    Чоловічий турнір у Плейфорді, Австралія

    Призовий фонд: $75,000

    Перший раунд, одиночний розряд

    Сергій Стаховський (Україна, 4) - Томмі Пол (США) 6-3, 5-7, 5-7

    Сергій Стаховський теніс Австралія Україна
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