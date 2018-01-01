ATP Плейфорд. Стаховський програв перший матч в сезоні
- Сьогодні, 11:47
-
Розсилка
Матч тривав 2 години 28 хвилин
Друга ракетка України Сергій Стаховський програв на старті турніру Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) серії Challenger Tour у Плейфорді (Австралія) з призовим фондом $75 тисяч.
У першому колі одиночного розряду Стаховський у напруженому протистоянні поступився американцеві Томмі Полу - 6:3, 5:7, 5:7. Матч тривав 2 години 28 хвилин.
Путівку до чвертьфіналу турніру Пол розіграє з австралійцем Омаром Ясіком, який у свою чергу здобув перемогу над своїм співвітчизником Максом П'юрселлом - 6:4, 6:7 (8:10), 6:2.
Стаховський і Пол ще зустрінуться на корті Плейфорда у поєдинку 1/4 фіналу парного розряду.
City of Playford Tenrdanis International
ATP Challenger Tour
Чоловічий турнір у Плейфорді, Австралія
Призовий фонд: $75,000
Перший раунд, одиночний розряд
Сергій Стаховський (Україна, 4) - Томмі Пол (США) 6-3, 5-7, 5-7