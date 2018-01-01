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    АТР Марсель. Стаховський у запеклій боротьбі пробився у фінал кваліфікації

    За місце в основній сітці Open 13 Стаховський посперечається з п'ятим номером посіву
    Український тенісист Сергій Стаховський здобув вольову перемогу в півфіналі кваліфікації на хардовому турнірі АТР-250 в Марселі з призовим фондом €718,810. Втративши на початку лютого шанс зіграти в основній сітці турніру в Софії, Стаховський в статусі третьго сіяного стартував у кваліфікації в Марселі. У півфіналі попереднього турніру
    • Сьогодні, 15:36
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    Сергій Стаховський. Фото: btu.org.ua
    Сергій Стаховський. Фото: btu.org.ua

    За місце в основній сітці Open 13 Стаховський посперечається з п'ятим номером посіву

    Український тенісист Сергій Стаховський здобув вольову перемогу в півфіналі кваліфікації на хардовому турнірі АТР-250 в Марселі з призовим фондом €718,810.

    Втративши на початку лютого шанс зіграти в основній сітці турніру в Софії, Стаховський в статусі третьго сіяного стартував у кваліфікації в Марселі. У півфіналі попереднього турніру українцеві випала нагода взяти реванш у Маттіаса Бахінгера за нещодавню поразку в кваліфікації на Australian Open.

    У першому сеті Стаховський двічі програв свою подачу, а на прийомі не реалізував два брейк-поінти. У другій партії українець різко додав і без проблем зрівняв рахунок - два брейки Сергій підкріпив практично бездоганною грою в геймах на своїй подачі.

    Вирішальний сет Стаховський почав з брейка, але незабаром втратив свою перевагу. У шостому геймі Бахінгер під нуль взяв подачу українця і повів 5:2. Здавалося, що доля матчу вже вирішена, однак Стаховському вдався ефектний камбек - Сергій виграв п'ять геймів поспіль і вийшов у фінал кваліфікації.

    За місце в основній сітці Open 13 Сергій Стаховський посперечається з п'ятим номером посіву словаком Норбертом Гомбошем, котрий обіймав в рейтингу АТР 134-у позицію.

    Open 13 Provence - ATP World Tour 250

    Марсель, Франція

    Призовий фонд: € 718,810

    Кваліфікація. Перший раунд

    Сергій Стаховський (Україна, 3) - Маттіас Бахінгер (Австрія) - 1:6, 6:1, 7:5

    Джерело: sportarena.com

    Сергій Стаховський теніс Франція реванш Україна
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