Визначилися перші чемпіони тенісного Australian Open-2020



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Крістіна Младеновіч і Тімя Бабош тривалий час вважаються однією з найсильніших пар світу Instagram Тім'ї Бабош

Крістіна Младеновіч і Тімя Бабош вдруге перемогли в Мельбурні

Француженка Крістіна Младеновіч і угорка Тімя Бабош стали переможницями Відкритого чемпіонату Австралії в парному розряді.

У фінальному матчі вони розгромили лідерів посіву чешку Барбора Стрицову і представницю Тайваню Сє Шувей з рахунком 6:2, 6:1. Тривалість протистояння склала годину і 12 хвилин.

Крістіна і Тімя раз подали навиліт, зробили дві подвійні помилки і реалізували шість із десяти брейк-пойнтів. На рахунку їх суперниць один ейс, дві подвійні помилки і один брейк.

Младеновіч і Бабош вдруге виграли Australian Open. Раніше вони здобували титул в Мельбурні в 2018 році. Крістіна стала чотириразовою переможницею турнірів Grand Slam e парному розряді, Бабош – триразовою.