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    Визначилися перші чемпіони тенісного Australian Open-2020

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    Крістіна Младеновіч і Тімя Бабош тривалий час вважаються однією з найсильніших пар світу - Визначилися перші чемпіони тенісного Australian Open-2020
    Крістіна Младеновіч і Тімя Бабош тривалий час вважаються однією з найсильніших пар світу
    Instagram Тім'ї Бабош

    Крістіна Младеновіч і Тімя Бабош вдруге перемогли в Мельбурні

    Француженка Крістіна Младеновіч і угорка Тімя Бабош стали переможницями Відкритого чемпіонату Австралії в парному розряді.

    У фінальному матчі вони розгромили лідерів посіву чешку Барбора Стрицову і представницю Тайваню Сє Шувей з рахунком 6:2, 6:1. Тривалість протистояння склала годину і 12 хвилин.

    Крістіна і Тімя раз подали навиліт, зробили дві подвійні помилки і реалізували шість із десяти брейк-пойнтів. На рахунку їх суперниць один ейс, дві подвійні помилки і один брейк.

    Младеновіч і Бабош вдруге виграли Australian Open. Раніше вони здобували титул в Мельбурні в 2018 році. Крістіна стала чотириразовою переможницею турнірів Grand Slam e парному розряді, Бабош – триразовою.

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    теніс Australian Open Барбора Стрицова Крістіна Младеновіч Тімя Бабош Сє Шувей
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