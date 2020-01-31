Визначилися перші чемпіони тенісного Australian Open-2020
Крістіна Младеновіч і Тімя Бабош тривалий час вважаються однією з найсильніших пар світу
Instagram Тім'ї Бабош
Крістіна Младеновіч і Тімя Бабош вдруге перемогли в Мельбурні
Француженка Крістіна Младеновіч і угорка Тімя Бабош стали переможницями Відкритого чемпіонату Австралії в парному розряді.
У фінальному матчі вони розгромили лідерів посіву чешку Барбора Стрицову і представницю Тайваню Сє Шувей з рахунком 6:2, 6:1. Тривалість протистояння склала годину і 12 хвилин.
Крістіна і Тімя раз подали навиліт, зробили дві подвійні помилки і реалізували шість із десяти брейк-пойнтів. На рахунку їх суперниць один ейс, дві подвійні помилки і один брейк.
Младеновіч і Бабош вдруге виграли Australian Open. Раніше вони здобували титул в Мельбурні в 2018 році. Крістіна стала чотириразовою переможницею турнірів Grand Slam e парному розряді, Бабош – триразовою.
Читайте також: Тенісистка Цуренко: Мені заважали грати психологічні проблеми, пов'язані з особистим життям