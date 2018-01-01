  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Australian Open. Бондаренко завершила виступ в парному розряді

    Поєдинок тривав 1 годину 28 хвилин
    Українська тенісистка Катерина Бондаренко і Олександра Круніч з Сербії завершили виступ у парному розряді другого раунду Australian Open. Українсько-сербський дует програв у двох сетах Вікторії Голубич зі Швейцарії та Ніні Стоянович з Сербії з рахунком 6:7 (0), 2:6. Поєдинок тривав 1 годину 28 хвилин. За цей час Бондаренко і Круніч виконали 3
    • Сьогодні, 09:01
    • Розсилка
    Катерина Бондаренко. Фото: Getty Images
    Катерина Бондаренко. Фото: Getty Images

    Поєдинок тривав 1 годину 28 хвилин

    Українська тенісистка Катерина Бондаренко і Олександра Круніч з Сербії завершили виступ у парному розряді другого раунду Australian Open. Українсько-сербський дует програв у двох сетах Вікторії Голубич зі Швейцарії та Ніні Стоянович з Сербії з рахунком 6:7 (0), 2:6.

    Поєдинок тривав 1 годину 28 хвилин. За цей час Бондаренко і Круніч виконали 3 ейси, допустили 4 подвійні помилки і реалізували 3 брейк-поінти з 4-х. Голубич і Стоянович, в свою чергу, відзначилися 1 подачею навиліт, тричі помилилися при введенні м'яча в гру і взяли 5 геймів на подачі суперниць.

    У наступному колі швейцарка і сербка зіграють проти переможниць матчу Бабош Тімея (Угорщина) / Христина Младеновіч (Франція) - Аранча Парра Сантонха (Іспанія) / Лара Арруабаррена (Іспанія).

    Зазначимо, що в особистому розряді Бондаренко не змогла пробитися у четверте коло.

    Нагадаємо, що перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до четвертого раунду Australian Open в особистому розряді.

    Australian Open – 2018 року з тенісу

    Grand Slam

    Жіночий тенісний турнір у Мельбурні, Австралія

    Призовий фонд – $22,624,000

    Парний розряд

    Катерина Бондаренко/Олександра Круніч - Вікторія Голубич/Ніна Стоянович - 6:7, 2:6

    Джерело: xsport.ua

    теніс Австралія Катерина Бондаренко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ