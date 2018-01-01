Australian Open. Бондаренко завершила виступ в парному розряді

Поєдинок тривав 1 годину 28 хвилин

Українська тенісистка Катерина Бондаренко і Олександра Круніч з Сербії завершили виступ у парному розряді другого раунду Australian Open. Українсько-сербський дует програв у двох сетах Вікторії Голубич зі Швейцарії та Ніні Стоянович з Сербії з рахунком 6:7 (0), 2:6. Поєдинок тривав 1 годину 28 хвилин. За цей час Бондаренко і Круніч виконали 3



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Катерина Бондаренко. Фото: Getty Images

Поєдинок тривав 1 годину 28 хвилин

Українська тенісистка Катерина Бондаренко і Олександра Круніч з Сербії завершили виступ у парному розряді другого раунду Australian Open. Українсько-сербський дует програв у двох сетах Вікторії Голубич зі Швейцарії та Ніні Стоянович з Сербії з рахунком 6:7 (0), 2:6.

Поєдинок тривав 1 годину 28 хвилин. За цей час Бондаренко і Круніч виконали 3 ейси, допустили 4 подвійні помилки і реалізували 3 брейк-поінти з 4-х. Голубич і Стоянович, в свою чергу, відзначилися 1 подачею навиліт, тричі помилилися при введенні м'яча в гру і взяли 5 геймів на подачі суперниць.

У наступному колі швейцарка і сербка зіграють проти переможниць матчу Бабош Тімея (Угорщина) / Христина Младеновіч (Франція) - Аранча Парра Сантонха (Іспанія) / Лара Арруабаррена (Іспанія).

Зазначимо, що в особистому розряді Бондаренко не змогла пробитися у четверте коло.

Нагадаємо, що перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до четвертого раунду Australian Open в особистому розряді.

Australian Open – 2018 року з тенісу

Grand Slam

Жіночий тенісний турнір у Мельбурні, Австралія

Призовий фонд – $22,624,000

Парний розряд

Катерина Бондаренко/Олександра Круніч - Вікторія Голубич/Ніна Стоянович - 6:7, 2:6

Джерело: xsport.ua