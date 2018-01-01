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    Australian Open. Світоліна перемагає в стартовій зустрічі

    У другому колі на Світоліну чекає поєдинок з представницею Чехії
    Еліна Світоліна вийшла у друге коло Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. У стартовому матчі перша ракетка України у двох сетах перемогла представницю Сербії Івану Йорович. До матчу з українкою Йорович (WTA 279) здобула три перемоги в кваліфікації. У другому раунді на Світоліну чекає поєдинок з Катержини Синякової з Чехії (WTA 59).
    • Сьогодні, 12:03
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    Еліна Світоліна. Фото: БТУ
    Еліна Світоліна. Фото: БТУ

    У другому колі на Світоліну чекає поєдинок з представницею Чехії

    Еліна Світоліна вийшла у друге коло Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

    У стартовому матчі перша ракетка України у двох сетах перемогла представницю Сербії Івану Йорович.

    До матчу з українкою Йорович (WTA 279) здобула три перемоги в кваліфікації.

    У другому раунді на Світоліну чекає поєдинок з Катержини Синякової з Чехії (WTA 59).

    Нагадаємо, у другий раунд сенсаційно пробилася і 15-річна українка Марта Костюк.

    Australian Open – 2018 року з тенісу

    Grand Slam

    Жіночий тенісний турнір у Мельбурні, Австралія

    Призовий фонд - $22,624,000

    Перший раунд

    Еліна Світоліна (Україна) – Івана Йорович (Сербія) – 6:3, 6:2

    теніс Еліна Світоліна
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