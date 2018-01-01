Australian Open. Світоліна перемагає в стартовій зустрічі
- Сьогодні, 12:03
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Еліна Світоліна. Фото: БТУ
У другому колі на Світоліну чекає поєдинок з представницею Чехії
Еліна Світоліна вийшла у друге коло Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.
У стартовому матчі перша ракетка України у двох сетах перемогла представницю Сербії Івану Йорович.
До матчу з українкою Йорович (WTA 279) здобула три перемоги в кваліфікації.
У другому раунді на Світоліну чекає поєдинок з Катержини Синякової з Чехії (WTA 59).
Нагадаємо, у другий раунд сенсаційно пробилася і 15-річна українка Марта Костюк.
Australian Open – 2018 року з тенісу
Grand Slam
Жіночий тенісний турнір у Мельбурні, Австралія
Призовий фонд - $22,624,000
Перший раунд
Еліна Світоліна (Україна) – Івана Йорович (Сербія) – 6:3, 6:2