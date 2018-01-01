Australian Open. Світоліна перемагає в стартовій зустрічі

У другому колі на Світоліну чекає поєдинок з представницею Чехії

Еліна Світоліна вийшла у друге коло Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. У стартовому матчі перша ракетка України у двох сетах перемогла представницю Сербії Івану Йорович. До матчу з українкою Йорович (WTA 279) здобула три перемоги в кваліфікації. У другому раунді на Світоліну чекає поєдинок з Катержини Синякової з Чехії (WTA 59).