  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Азар перейде з «Челсі» в «Реал» за 130 млн фунтів

    • Розсилка
    Еден Азар - Азар перейде з «Челсі» в «Реал» за 130 млн фунтів
    Еден Азар

    «Реал» з самого початку переговорів не планував платити за Азара більше 88 мільйонів фунтів

    Півзахисник «Челсі» Еден Азар продовжить кар'єру в «Реалі».

    Клуби узгодили трансфер 28-річного хавбека за 130 мільйонів фунтів, включаючи бонуси. Лондонці погодилися відпустити гравця за цю суму.

    Переговори тривали весь тиждень, і сторони в результаті дійшли згоди. Бельгійцю залишилося підписати контракт з мадридської командою.

    «Реал» з самого початку не планував платити за Азара більше 88 мільйонів фунтів.

    За даними The Telegraph, початкова сума трансферу дійсно складе 88 мільйонів, однак умови для отримання бонусів, які прописані в договорі між клубами, дуже легкі для досягнення.

    Тому в «Челсі» впевнені, що в підсумку запрацюють усі 130 мільйонів фунтів на продажу Азара.

    Відзначається, що переговори від імені «синіх» вела директор Марина Грановська.

    Джерело: Sports.ru

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Челсі Еден Азар ФК Реал (Мадрид)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ