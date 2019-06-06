Азар перейде з «Челсі» в «Реал» за 130 млн фунтів



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Еден Азар

«Реал» з самого початку переговорів не планував платити за Азара більше 88 мільйонів фунтів

Півзахисник «Челсі» Еден Азар продовжить кар'єру в «Реалі».

Клуби узгодили трансфер 28-річного хавбека за 130 мільйонів фунтів, включаючи бонуси. Лондонці погодилися відпустити гравця за цю суму.

Переговори тривали весь тиждень, і сторони в результаті дійшли згоди. Бельгійцю залишилося підписати контракт з мадридської командою.

«Реал» з самого початку не планував платити за Азара більше 88 мільйонів фунтів.

За даними The Telegraph, початкова сума трансферу дійсно складе 88 мільйонів, однак умови для отримання бонусів, які прописані в договорі між клубами, дуже легкі для досягнення.

Тому в «Челсі» впевнені, що в підсумку запрацюють усі 130 мільйонів фунтів на продажу Азара.

Відзначається, що переговори від імені «синіх» вела директор Марина Грановська.

Джерело: Sports.ru