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    Азеведо не може домовитися з «Шахтарем» про розірвання контракту

    Через це ПАОК досі не оголосив про перехід гравця
    Захисник «Шахтаря» Марсіо Азеведо не може домовитися з клубом про розрив контракту. Про це повідомляє Gazzetta.gr. Через це ПАОК досі не оголосив про перехід гравця, але вже погодив з ним контракт на півроку. Раніше повідомлялося, що захисник виступатиме в складі грецького клубу до кінця сезону на правах оренди. Раніше
    • Сьогодні, 17:57
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    Марсіо Азеведо. Фото: ФК Шахтар
    Марсіо Азеведо. Фото: ФК Шахтар

    Через це ПАОК досі не оголосив про перехід гравця

    Захисник «Шахтаря» Марсіо Азеведо не може домовитися з клубом про розрив контракту.

    Про це повідомляє Gazzetta.gr.

    Через це ПАОК досі не оголосив про перехід гравця, але вже погодив з ним контракт на півроку.

    Раніше повідомлялося, що захисник виступатиме в складі грецького клубу до кінця сезону на правах оренди.

    Раніше повідомлялося, що ПАОК візьме на себе 50% зарплати Азеведо, який заробляє 1,5 мільйона євро в рік.

    Азеведо в нинішньому сезоні провів п'ять матчів за «Шахтар» в прем'єр-лізі.

    Джерело: ua.tribuna.com

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