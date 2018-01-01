Азеведо не може домовитися з «Шахтарем» про розірвання контракту
- Сьогодні, 17:57
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Марсіо Азеведо. Фото: ФК Шахтар
Через це ПАОК досі не оголосив про перехід гравця
Захисник «Шахтаря» Марсіо Азеведо не може домовитися з клубом про розрив контракту.
Про це повідомляє Gazzetta.gr.
Через це ПАОК досі не оголосив про перехід гравця, але вже погодив з ним контракт на півроку.
Раніше повідомлялося, що захисник виступатиме в складі грецького клубу до кінця сезону на правах оренди.
Раніше повідомлялося, що ПАОК візьме на себе 50% зарплати Азеведо, який заробляє 1,5 мільйона євро в рік.
Азеведо в нинішньому сезоні провів п'ять матчів за «Шахтар» в прем'єр-лізі.
Джерело: ua.tribuna.com