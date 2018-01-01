Азеведо не може домовитися з «Шахтарем» про розірвання контракту

Через це ПАОК досі не оголосив про перехід гравця

Захисник «Шахтаря» Марсіо Азеведо не може домовитися з клубом про розрив контракту. Про це повідомляє Gazzetta.gr. Через це ПАОК досі не оголосив про перехід гравця, але вже погодив з ним контракт на півроку. Раніше повідомлялося, що захисник виступатиме в складі грецького клубу до кінця сезону на правах оренди. Раніше



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марсіо Азеведо. Фото: ФК Шахтар

Через це ПАОК досі не оголосив про перехід гравця

Захисник «Шахтаря» Марсіо Азеведо не може домовитися з клубом про розрив контракту.

Про це повідомляє Gazzetta.gr.

Через це ПАОК досі не оголосив про перехід гравця, але вже погодив з ним контракт на півроку.

Раніше повідомлялося, що захисник виступатиме в складі грецького клубу до кінця сезону на правах оренди.

Раніше повідомлялося, що ПАОК візьме на себе 50% зарплати Азеведо, який заробляє 1,5 мільйона євро в рік.

Азеведо в нинішньому сезоні провів п'ять матчів за «Шахтар» в прем'єр-лізі.

Джерело: ua.tribuna.com