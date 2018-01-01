Стали відомі подробиці угоди захисника «Шахтаря» з ПАОКом

Футболіст вже пройшов медогляд, а про перехід буде оголошено 9 січня

Захисник «Шахтаря» Марсіо Азеведо успішно пройшов медичний огляд в ПАОК. Про це повідомляє gazzetta.gr. Про трансфер 31-річного бразильця буде оголошено вже 9 січня. Бразильський захисник виступатиме в складі грецького клубу до кінця сезону на правах оренди. Нагадаємо, контракт Азеведо з «Шахтарем» закінчується влітку



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Марсіо Азеведо. Фото: Football.ua

Футболіст вже пройшов медогляд, а про перехід буде оголошено 9 січня

Захисник «Шахтаря» Марсіо Азеведо успішно пройшов медичний огляд в ПАОК.

Про це повідомляє gazzetta.gr.

Про трансфер 31-річного бразильця буде оголошено вже 9 січня.

Бразильський захисник виступатиме в складі грецького клубу до кінця сезону на правах оренди.

Нагадаємо, контракт Азеведо з «Шахтарем» закінчується влітку 2018 року.

Раніше повідомлялося, що ПАОК візьме на себе 50% зарплати Азеведо, який заробляє 1,5 мільйона євро в рік.

Крім того, «Шахтар» за піврічну оренду отримає 400 тисяч євро.

Азеведо в нинішньому сезоні провів п'ять матчів за «Шахтар» в прем'єр-лізі

Джерело: ua.tribuna.com