Стали відомі подробиці угоди захисника «Шахтаря» з ПАОКом
- Сьогодні, 17:48
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Марсіо Азеведо. Фото: Football.ua
Футболіст вже пройшов медогляд, а про перехід буде оголошено 9 січня
Захисник «Шахтаря» Марсіо Азеведо успішно пройшов медичний огляд в ПАОК.
Про це повідомляє gazzetta.gr.
Про трансфер 31-річного бразильця буде оголошено вже 9 січня.
Бразильський захисник виступатиме в складі грецького клубу до кінця сезону на правах оренди.
Нагадаємо, контракт Азеведо з «Шахтарем» закінчується влітку 2018 року.
Раніше повідомлялося, що ПАОК візьме на себе 50% зарплати Азеведо, який заробляє 1,5 мільйона євро в рік.
Крім того, «Шахтар» за піврічну оренду отримає 400 тисяч євро.
Азеведо в нинішньому сезоні провів п'ять матчів за «Шахтар» в прем'єр-лізі
Джерело: ua.tribuna.com