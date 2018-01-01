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    Стали відомі подробиці угоди захисника «Шахтаря» з ПАОКом

    Футболіст вже пройшов медогляд, а про перехід буде оголошено 9 січня
    Захисник «Шахтаря» Марсіо Азеведо успішно пройшов медичний огляд в ПАОК. Про це повідомляє gazzetta.gr. Про трансфер 31-річного бразильця буде оголошено вже 9 січня. Бразильський захисник виступатиме в складі грецького клубу до кінця сезону на правах оренди. Нагадаємо, контракт Азеведо з «Шахтарем» закінчується влітку
    • Сьогодні, 17:48
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    Марсіо Азеведо. Фото: Football.ua
    Марсіо Азеведо. Фото: Football.ua

    Футболіст вже пройшов медогляд, а про перехід буде оголошено 9 січня

    Захисник «Шахтаря» Марсіо Азеведо успішно пройшов медичний огляд в ПАОК.

    Про це повідомляє gazzetta.gr.

    Про трансфер 31-річного бразильця буде оголошено вже 9 січня.

    Бразильський захисник виступатиме в складі грецького клубу до кінця сезону на правах оренди.

    Нагадаємо, контракт Азеведо з «Шахтарем» закінчується влітку 2018 року.

    Раніше повідомлялося, що ПАОК візьме на себе 50% зарплати Азеведо, який заробляє 1,5 мільйона євро в рік.

    Крім того, «Шахтар» за піврічну оренду отримає 400 тисяч євро.

    Азеведо в нинішньому сезоні провів п'ять матчів за «Шахтар» в прем'єр-лізі

    Джерело: ua.tribuna.com

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