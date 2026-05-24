Капітан «Манчестер Юнайтед» встановив новий рекорд чемпіонату Англії

Антон Федорців
Бруну Фернандеш переписав історію АПЛ
фото: Reuters
Лідер манкуніанців перевершив легенд принципових суперників

Півзахисник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш став рекордсменом англійської Прем'єр-ліги за кількістю результативних передач упродовж одного сезону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу АПЛ.

Португалець доклався до розгрому «Брайтона» (3:0) в 38-му турі першості. Хавбек відзначився забитим м'ячем і віддав результативну передачу. За підсумками кампанії Фернандеш зробив 21 асист.

Капітан МЮ оновив рекорд турніру. Досі він ділив досягнення з екснападником лондонського «Арсенала» Тьєррі Анрі та колишнім півзахисником «Манчестер Сіті» Кевіном Де Брюйне. Вони свого часу віддали по 20 результативних передач. Відтепер Фернандеш – одноосібний володар рекорду.

«Манчестер Юнайтед» завершив сезон на третій сходинці в АПЛ. Манкуніанці набрали 71 очко. Команда Майкла Карріка повернеться до Ліги чемпіонів у наступній кампанії.

До слова, раніше «Манчестер Юнайтед» призначив головного тренера. Ним прогнозовано став Каррік. У січні англійський фахівець очолив червоних дияволів до кінця сезону.

Нагадаємо, лондонський «Арсенал» заробив найбільше серед чемпіонів європейських ліг. «Каноніри» випередили переможців решти провідних чемпіонатів Європи за виграними призовими. Столичний гранд отримає понад 223 млн євро.

«Кривбас» після продажу Мендози попрощався з капітаном команди
Капітан «Манчестер Юнайтед» встановив новий рекорд чемпіонату Англії
Учасник Ліги чемпіонів викупить воротаря середняка Прем'єр-ліги – ЗМІ
«Повинні роботи крок нагору». Капітан «Полісся» оцінив бронзові медалі Прем'єр-ліги
Відомий клуб відмовився від виступів у Прем'єр-лізі
«Полісся» вперше в історії нагороджене бронзовими медалями Прем'єр-ліги
