Збірна Англії поїде на Чемпіонат світу 2026 без кількох зіркових футболістів

Томас Тухель не взяв на мундіаль Палмера і Магуайра

Головний тренер національної збірної Англії Томас Тухель оголосив заявку своєї команди для участі на Чемпіонаті світу 2026. Про це повідомляє «Главком».

До списку не увійшли одразу кілька зіркових футболістів – Коул Палмер, Філ Фоден, Трент Александер-Арнольд, Гаррі Магуайр. Водночас у складі опинилася низка несподіваних і нових імен. Зокрема, Айвен Тоуні, який провів лише кілька хвилин за збірну після Євро-2024.

Заявка збірної Англії на Чемпіонат світу 2026:

Воротарі : Дін Гендерсон («Крістал Пелес»), Джордан Пікфорд («Евертон»), Джеймс Траффордд («Манчестер Сіті»)

Захисники : Марк Геї, Джон Стоунз, Ніко О'Райлі (всі – «Манчестер Сіті»), Ден Берн, Валентіно Лівраменто (обидва – «Ньюкасл»), Езрі Конса («Астон Вілла»), Джед Спенс («Тоттенгем»), Джарел Кванса («Баєр»), Ріс Джеймс («Челсі»)

Півзахисники : Еберечі Езе, Деклан Райс (обидва – «Арсенал»), Джордан Гендерсон («Брентфорд»), Джуд Беллінгем («Реал»), Еліот Андерсон («Ноттінгем Форест»), Коббі Майну («Манчестер Юнайтед»), Морган Роджерс («Астон Вілла»)

Нападники: Гаррі Кейн («Баварія»), Букайо Сака, Ноні Мадуеке (обидва – «Асренал»), Маркус Решфорд («Барселона»), Оллі Воткінс («Астон Вілла»), Ентоні Гордон («Ньюкасл»), Айвен Тоуні («Аль-Ахлі» Джидда)

На ЧС-2026, який відбудеться у червні-липні 2026 року, збірна Англії зіграє в одній групі з Хорватією, Ганою та Панамою. У своєму стартовому матчі 17 червня Англія зустрінеться з Хорватією.

Нагадаємо, головний тренер національної команди Хорватії Златко Даліч обрав склад «шахових» на прийдешній Чемпіонат світу.

Головними зірками хорватської збірної залишаються ветерани – хавбеки Лука Модріч і Матео Ковачіч, вінгер Іван Перішіч, а також бомбардир Анте Будімір із іспанської Ла Ліги. Окрім того, в списку однофамільці – Маріо та Марко Пашалічі, а також брати Лука та Петар Сучічі.

Чемпіонат Хорватії делегував у національну команди лише двох футболістів. Решта виступають у Європі та за океаном. Зокрема, підопічні Даліча грають у чемпіонатах Данії, Англії, Іспанії, Нідерландів, Німеччини та інших.