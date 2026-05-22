«Манчестер Юнайтед» призначив головного тренера

Майкл Каррік змінив статус тимчасового тренера і уклав контракт до літа 2028 року

Англійський «Манчестер Юнайтед» офіційно оголосив про призначення Майкла Карріка на посаду головного тренера команди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу клубу.

Каррік очолив команду у січні після звільнення Рубена Аморіма та зумів вивести «МЮ» до Ліги чемпіонів. Під його керівництвом «червоні дияволи» здобули 11 перемог у 16 матчах АПЛ та набрали більше очок, ніж будь-який інший клуб ліги за цей період.

У сезоні АПЛ 2025/26 «Манчестер Юнайтед» йде на 3-му місці в турнірній таблиці, набравши 68 очок в 37 матчах чемпіонату Англії.

Відомо, що контракт 44-річного спеціаліста з «червоними дияволами» буде діяти до літа 2028 року. До призначення на посаду головного тренера Каррік працював у тренерському штабі «МЮ», а раніше очолював «Мідлсбро».

It's Carrick, you know ❤️



🇾🇪 We are delighted to announce Michael Carrick will continue as our head coach, having signed a new contract. — Manchester United (@ManUtd) May 22, 2026

Як гравець Каррік провів за «Манчестер Юнайтед» 464 матчі та виграв п’ять титулів АПЛ, Лігу чемпіонів, Лігу Європи, Кубок Англії, два Кубки англійської ліги та клубний Чемпіонат світу.

Нагадаємо, «Манчестер Сіті» офіційно повідомив, що після завершення сезону клуб залишить головний тренер Хосеп Гвардіола. Іспанець ще проведе з командою останній матч у англійській Прем’єр-лізі проти «Астон Вілли».

Цей поєдинок не матиме для команди турнірного значення. «Містяни» вже втратили шанси на перемогу у чемпіонаті і фінішують на другому місці, слідом за новим чемпіоном Англії – лондонським «Арсеналом». Втім команда не залишилась в цьому сезоні без трофеїв, здобувши Кубок Англії та Кубок англійської ліги.

Гвардіола був тренером «Ман Сіті» з 2016-го року. Під його керівництвом команда шість разів виграла чемпіонат Англії, п’ять разів здобула Кубок англійської ліги, тричі Кубок Англії, по разу перемогла у Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та клубному Чемпіонаті світу.