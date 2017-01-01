Баранка: Ми вже помітили кілька «дивних» матчів в українському баскетболі

Голова Комітету з етики та чесної гри ФФУ розповів про співпрацю з ФБУ

Проблема договірних матчів в українському баскетболі поки не така велика, як у футболі. Про це заявив голова Комітету з етики та чесної гри ФФУ Франческо Баранка, який зазначив, що робота в Федерації баскетболу України не завадить його роботі в футболі, а також розповів, як працює система по виявленню договірних матчів в українському



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Франческо Баранка. Фото: komandaonline.com

Голова Комітету з етики та чесної гри ФФУ розповів про співпрацю з ФБУ

Проблема договірних матчів в українському баскетболі поки не така велика, як у футболі.

Про це заявив голова Комітету з етики та чесної гри ФФУ Франческо Баранка, який зазначив, що робота в Федерації баскетболу України не завадить його роботі в футболі, а також розповів, як працює система по виявленню договірних матчів в українському баскетболі.

«Ми вже помітили кілька «дивних» матчів в українському баскетболі. Як і говорив, в баскетболі зараз посилюється ця проблема. Ми не афішували це, але я провів зустріч з міністром спорту. Ми дійсно робимо широкомасштабну роботу. У мене є команда, яка стежить за аномальними рухами ставок і робить звіти», - зазначив він.

«Я не роблю це особисто. Тому робота для ФБУ не завадить виконанню моїх обов'язків в ФФУ. Поки проблема не така велика, як у футболі. Проводиться не так багато турнірів, на які приймають ставки. Але проблема набирає обертів, і ми сподіваємося, що зможемо вирішити і її теж», - додав Баранка.

Джерело: basket.com.ua