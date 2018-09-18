«Барком» програв у фіналі Кубку Львова з волейболу польському клубу



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Фото ВК «Барком-Кажани»

Переможцем турніру серед чоловіків стала «Ресовія»

У Львові завершився міжнародний турнір «Відкритий Кубок Львова з волейболу»¸ який тривав впродовж 14-16 вересня.

За підсумками змагань володарями кубка Львова стала команда з польського Жешува «Ресовія», повідомляє офіційний сайт ВК «Барком-Кажани».

У запеклій боротьбі останнього матчу турніру за перше місце з рахунком 3:1 (19:25, 25:21, 25:11, 25:18) «Ресовія» обіграла господарів змагань.

Друге місце у Кубку посіли волейболісти «Кажанів» та отримали нагороду за найкращого гравця, яким став Юрій Семенюк.

У матчі за третє місце ВК «Славія» програла білоруському ВК «Шахтар» – 0:3 (18:25,12:25, 27:29).

Причому, якщо у двох перших партіях поспіль білоруси впевнено лідирували, то остання видалась кардинально іншою. Гості зі Словаччини билися з останніх сил, фактично зрівнявши рахунок. Проте із загальним підсумком 27:29 білоруський «Шахтар» таки переміг у матчі.

Щодо жіночих команд, то «Львів’янка»-ЛДУФК-СКІФ обіграла «Буковинку» з рахунком 3:2 (17:25, 25:21, 25:15, 18:25, 15:13) і стає переможцем жіночого турніру.

Польська ВК «МОСІР» і «Спортліцей» з Білої Церкви завершили поєдинок із рахунком 1:3, посівши четверте та третє місце відповідно.

Це уже шостий «Відкритий Кубок Львова з волейболу». Він став особливим перш за все завдяки участі жіночих команд. У 2017 році кубок Львова вирушив до Мінська.