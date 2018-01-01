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    «Барселона» дуже близька до трансферу лідера «Ліверпуля»

    Трансфер бразильця буде коштувати «блаугранас» 180 мільйонів євро
    «Барселона» у найближчий час має оформити перехід лідера англійського «Ліверпуля» Феліпе Коутіньо. Як повідомляє видання Ondo Cero, трансфер бразильця буде коштувати «блаугранас» 180 мільйонів євро - 140 мільйонів каталонці заплатять одразу, ще 40 мільйонів будуть перераховані «мерсисайдцям» у якості
    • Сьогодні, 15:50
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    Феліпе Коутіньо. Фото: Getty Images
    Феліпе Коутіньо. Фото: Getty Images

    Трансфер бразильця буде коштувати «блаугранас» 180 мільйонів євро

    «Барселона» у найближчий час має оформити перехід лідера англійського «Ліверпуля» Феліпе Коутіньо.

    Як повідомляє видання Ondo Cero, трансфер бразильця буде коштувати «блаугранас» 180 мільйонів євро - 140 мільйонів каталонці заплатять одразу, ще 40 мільйонів будуть перераховані «мерсисайдцям» у якості бонусів.

    «Мені повідомили, що сума трансферу Коутіньо складе 140 мільйонів євро плюс 40 мільйонів у вигляді бонусів», - сказав журналіст Альфредо Мартінес у своєму Twitter.

    Нагадаємо, що Коутіньо перейшов до «Ліверпуля» на початку 2013-го року. У цьому сезоні він провів 14 поєдинків, у яких зумів відзначитися 7 голами та 7 результативними передачами. Діючий контракт Філіпе з клубом розрахований до середини 2022 року.

    Джерело: ТСН

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