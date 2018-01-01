«Барселона» дуже близька до трансферу лідера «Ліверпуля»

Трансфер бразильця буде коштувати «блаугранас» 180 мільйонів євро

«Барселона» у найближчий час має оформити перехід лідера англійського «Ліверпуля» Феліпе Коутіньо. Як повідомляє видання Ondo Cero, трансфер бразильця буде коштувати «блаугранас» 180 мільйонів євро - 140 мільйонів каталонці заплатять одразу, ще 40 мільйонів будуть перераховані «мерсисайдцям» у якості



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Феліпе Коутіньо. Фото: Getty Images

Трансфер бразильця буде коштувати «блаугранас» 180 мільйонів євро

«Барселона» у найближчий час має оформити перехід лідера англійського «Ліверпуля» Феліпе Коутіньо.

Як повідомляє видання Ondo Cero, трансфер бразильця буде коштувати «блаугранас» 180 мільйонів євро - 140 мільйонів каталонці заплатять одразу, ще 40 мільйонів будуть перераховані «мерсисайдцям» у якості бонусів.

«Мені повідомили, що сума трансферу Коутіньо складе 140 мільйонів євро плюс 40 мільйонів у вигляді бонусів», - сказав журналіст Альфредо Мартінес у своєму Twitter.

Нагадаємо, що Коутіньо перейшов до «Ліверпуля» на початку 2013-го року. У цьому сезоні він провів 14 поєдинків, у яких зумів відзначитися 7 голами та 7 результативними передачами. Діючий контракт Філіпе з клубом розрахований до середини 2022 року.

Джерело: ТСН