«Барселона» дуже близька до трансферу лідера «Ліверпуля»
- Сьогодні, 15:50
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Трансфер бразильця буде коштувати «блаугранас» 180 мільйонів євро
«Барселона» у найближчий час має оформити перехід лідера англійського «Ліверпуля» Феліпе Коутіньо.
Як повідомляє видання Ondo Cero, трансфер бразильця буде коштувати «блаугранас» 180 мільйонів євро - 140 мільйонів каталонці заплатять одразу, ще 40 мільйонів будуть перераховані «мерсисайдцям» у якості бонусів.
«Мені повідомили, що сума трансферу Коутіньо складе 140 мільйонів євро плюс 40 мільйонів у вигляді бонусів», - сказав журналіст Альфредо Мартінес у своєму Twitter.
Нагадаємо, що Коутіньо перейшов до «Ліверпуля» на початку 2013-го року. У цьому сезоні він провів 14 поєдинків, у яких зумів відзначитися 7 голами та 7 результативними передачами. Діючий контракт Філіпе з клубом розрахований до середини 2022 року.
Джерело: ТСН