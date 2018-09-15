«Барселона» хоче придбати лідера нещодавнього суперника «Динамо» у Лізі чемпіонів



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Фото взяте з сайту www.ua-football.com

Півзахисник «Аякса» близький до «Барселони»

Півзахисник « Аякса » Френкі де Йонг може перейти до « Барселони » .

21-річний голландець буде головною трансферною метою каталонців наступного літа, повідомляє Sport.es.

«Аякс» оцінює де Йонга у 75 мільйонів євро, тому влітку відкинув пропозицію «Барси» у розмірі 30 мільйонів євро, а також пропозицію «Тоттенхема», який пропонував 50 мільйонів.

Де Йонг провів чотири матчі у чемпіонаті Голландії у новому сезоні, наразі не відзначившись результативними діями. Шостого вересня він дебютував за збірну Нідерландів у товариському матчі з Перу (2:1), в якому віддав гольову передачу.