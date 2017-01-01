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    «Барселона», «Манчестер Сіті», «Челсі» і «Ліон» можуть приїхати до Києва на фінал Ліги чемпіонів

    Відбулося жеребкування 1/4 фіналу жіночої Ліги чемпіонів з футболу
    24 листопада у штаб-квартирі УЄФА у Ньоні відбулося жеребкування чвертьфіналів, півфіналів і фіналу Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок, яке ознаменувало початок шляху восьми найсильніших команд до вирішального поєдинку, який відбудеться 24 травня 2018 року у Києві. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України. За підсумками попередніх
    • Вчора, 20:14
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    Відбулося жеребкування 1/4 фіналу жіночої Ліги чемпіонів з футболу

    24 листопада у штаб-квартирі УЄФА у Ньоні відбулося жеребкування чвертьфіналів, півфіналів і фіналу Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок, яке ознаменувало початок шляху восьми найсильніших команд до вирішального поєдинку, який відбудеться 24 травня 2018 року у Києві.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

    За підсумками попередніх етапів змагань, путівку до фіналу виборюватимуть дівчата з «Барселони», «Вольфсбурга», «Манчестер Сіті», «Монпельє», «Лінчопінга», «Ліона», «Славії» та «Челсі».

    За результатами жеребкування, у чвертьфіналі змагань, матчі якого відбудуться 21-22 та 28-29 березня, зійдуться наступні пари:

    «Монпельє» (Франція) – «Челсі» (Англія)

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    «Вольфсбург» (Німеччина) – «Славія» (Чехія)

    «Манчестер Сіті» (Англія) - «Лінчопінг» (Швеція)

    «Ліон» (Франція) – «Барселона» (Іспанія)

    Жеребкування півфінальних поєдинків, які пройдуть 21-22 та 28-29 квітня, має такі результати:

    Переможці пар «Монпельє» / «Челсі» та «Вольфсбург» / «Славія»

    Переможці пар «Манчестер Сіті» / «Лінчопінг» та «Ліон» / «Барселона»

    У фінальній зустрічі, яка відбудеться 24 травня на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського у Києві, зустрінуться переможець першої пари півфіналістів та переможець другої пари півфіналістів.

    У 2000 році виконком УЄФА прийняв рішення про започаткування європейських клубних змагань серед жіночих команд. А у сезоні-2009/10 турнір отримав нову назву – жіноча Ліга чемпіонів УЄФА.

    Чинним володарем трофею є французький «Ліон».

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