«Барселона» намагається підписати «нового Роналдіньо»



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Фото взяте з сайту journalist.today

Каталонський клуб наразі погоджує умови трансферу обдарованого бразильця Педріні

Півзахисник «Корітіанса» Педріні Делміно може продовжити кар'єру в Іспанії.

До 20-річного футболіста виявляє інтерес «Барселона». Про це повідомляє Goal.

За даними джерела, агент «Барселони» на ринку Південної Америки Андре Кюрі вже займається узгодженням трансферу футболіста.

Трансферна вартість гравця оцінюється у п'ять мільйонів євро. Педріні у себе на батьківщині в Бразилії називають «новим Рональдіньо».

Раніше повідомлялося, що гравцем цікавляться також «Мілан» і донецький «Шахтар».

Півзахисник у 2018 році провів у вищій лізі Бразилії 22 матчі, в яких зробив одну результативну передачу.