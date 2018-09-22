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    «Барселона» намагається підписати «нового Роналдіньо»

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    Фото взяте з сайту journalist.today - «Барселона» намагається підписати «нового Роналдіньо»
    Фото взяте з сайту journalist.today

    Каталонський клуб наразі погоджує умови трансферу обдарованого бразильця Педріні

    Півзахисник «Корітіанса» Педріні Делміно може продовжити кар'єру в Іспанії.

    До 20-річного футболіста виявляє інтерес «Барселона». Про це повідомляє Goal.

    За даними джерела, агент «Барселони» на ринку Південної Америки Андре Кюрі вже займається узгодженням трансферу футболіста.

    Трансферна вартість гравця оцінюється у п'ять мільйонів євро. Педріні у себе на батьківщині в Бразилії називають «новим Рональдіньо».

    Раніше повідомлялося, що гравцем цікавляться також «Мілан» і донецький «Шахтар».

    Півзахисник у 2018 році провів у вищій лізі Бразилії 22 матчі, в яких зробив одну результативну передачу.

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